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باجة: تحسن طفيف فى نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا مقارنة بسنة 2018

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - سجلت ولاية باجة تحسنا طفيفا فى نسب النجاح خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا جوان 2019 حيث بلغت نسبة النجاح 29 بالمائة فاصل 78 (932 تلميذا من ضمن 3130 اجتازوا البكالوريا) مقارنة ب29 بالمائة سنة 2018 منهم 1 فاصل صفر 6 فقط من المعاهد الخاصة .
وقد سجلت أعلى نسبة نجاح فى الدورة الرئيسية بمعهد ابن الهيثم بباجة 40 فاصل 62 يليه معهد ابن زهر بتستور بنسبة 38 فاصل 7.

وعقب اجتماع مجلس إدارة المندوبية الجهوية للتربية لتقييم نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية والإعداد لدورة المراقبة والعودة المدرسية والمخطط المديري الجديد، توقع المندوب الجهوى للتربية مقداد الدريدي فى تصريح لمراسلة "وات" الأحد أن ترتفع نسبة النجاح بالجهة خلال دورة المراقبة وذلك لارتفاع نسبة المؤجلين من جهة وأيضا لتجاوز معدلات أعداد كبيرة من التلاميذ المؤجلين الـ 9 معدل خلال الدورة الرئيسية من جهة أخرى.


وتجدر الإشارة إلى أن عدد التلاميذ الذين سيجتازون دورة المراقبة يبلغ 1035 تلميذا بنسبة 33 فاصل صفر 6 سنة 2019 وبلغت نسبة المؤجلين من المعاهد الخاصة 14 بالمائة من ضمن 342 تلميذا اجتازوا الامتحان فى حين بلغ عدد المؤجلين من المترشحين الفرديين أكثر من 30 بالمائة من ضمن 90 تلميذا حضروا الامتحانات ونجح منهم اثنان فقط.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria (2-0)
    17:00: Burundi - Guinée (0-2)
    20:00: Ouganda - Egypte (0-2)
    20:00: Zimbabwe - RD Congo (0-4)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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