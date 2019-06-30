المهدية: الجهة تحقق نسبة نجاح تعادل 55ر37 بالمائة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- حققت ولاية المهدية نسبة نجاح تعادل 55ر37 بالمائة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بعد نجاح 1475 تلميذا من جملة 3931 مترشحا، فيما أرجئ 1399 تلميذا لدورة المراقبة، وفق ما ذكره، اليوم الأحد، مدير التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية رضا المبروك.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن التلميذة خلود لحمر من معهد ابن رشد بالمهدية قد حازت على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضة بعد تحقيقها معدل 20ر17، فيما توزعت أفضل المعدلات على مستوى الولاية إلى 05ر14 لريم قاسم شعبة الآداب، و86ر18 للتلميذة درة جواد في شعبة الرياضيات.وتحصلت التلميذة غفران بريك في شعبة العلوم التجريبية على معدل 88ر17 ، ووفاء الحاج براهيم عن شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 58ر16، وعاد أفضل معدل في شعبة العلوم التقنية بولاية المهدية للتلميذ أحمد سيف الله العماري 21ر18، مقابل معدل 72ر14 للتلميذ سامي الرجيشي في شعبة الإعلامية.ولفت المبروك إلى أن مندوبية التربية بالمهدية قفزت 5 مراتب في مؤشر نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة لتحتل المرتبة الخامسة في ترتيب الولايات والمرتبة السادسة على مستوى المندوبيات.وتوزعت نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا على معاهد الجهة إلى 43ر65 بالمائة لمعهد ابن سينا بالمهدية، و60 بالمائة للمعهد الثانوي برجيش ،و81ر56 بالمائة لمعهد الطاهر صفر، فيما كانت نتائج 7 معاهد ثانوية دون النسبة الوطنية والتي عادلت 96ر31 بالمائة.وبين، في ذات الإطار، أن نسب النجاح توزعت إلى 73ر32 بالمائة لشعبة الآداب، و96ر62 بالمائة لشعبة الرياضيات، و86ر39 بالمائة لشعبة العلوم التجريبية، مقابل 44ر28 بالمائة لشعبة الاقتصاد والتصرف، و34ر49 بالمائة لشعبة العلوم التقنية، فيما كانت نسبة النجاح في شعبة الإعلامية عند مستوى 65ر31 بالمائة والرياضة 38ر75 بالمائة.