منوبة: نجاح توأم في مناظرة الباكالوريا بطبربة : تقاسما مقاعد الدراسة واقتسما ثمرة النجاح المشرف جهويا

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- لم يكن يوم الحصول على النتائج عبر الارساليات القصيرة ، الجمعة الماضي يوما عاديا في منزل السيد عبد العزيز مدير المدرسة المتقاعد، وزوجته عائشة أستاذة الفرنسية، فقد تمكن توأمهما المتالق دراسيا منذ المرحلة الاساسية من اجتياز الدورة الرئيسية للبكالوريا بنجاح ومن احراز معدل مشرف جدا.الفرحة بالنجاح كانت مضاعفة في هذه العائلة، فقد أحرز الابن النجيب، ايوب النهدي، على أحسن معدل جهوي بولاية منوبة في شعبة العلوم التجريبية وهو 18,65 ، كما تمكنت شقيقته التوأم، وئام، من الحصول على معدل ممتاز هو 17,06 ، في نفس الشعبة، ومن نفس المؤسسة التربوية وهي المعهد الثانوي طريق الشويقي بطبربة.ايوب ووئام ،اللذان تقاسما نفس مقاعد الدراسة، ولم يفترقا طيلة المرحلة الابتدائية والاعدادية ثم الثانوية، اقتسما اليوم ثمرة النجاح، بعد أن تنافسا كتلميذين في نفس الفصل، منافسة شريفة، وعملا معا على تحدي الصعاب من اجل تحقيق طموحهما المشترك وهو رد الجميل لوالدين بذلا الكثير من الجهد والتعب من أجلهما وزرعا فيهما حب العلم ورح الانتصار والتميّز.انطلقت رحلة التوأم، وفق رواية أمهما عائشة، من المدرسة الابتدائية الحي الجديد بطبربة بالحصول على شهادات الامتياز والتالق، لتتواصل بالمدرسة الاعدادية عليسة بنفس المعتمدية، ثم اجتازا مناظرة ختم التعليم الاساسي بتفوقهما المعهود ليلتحقا بمعهد بورقيبة النموذجي، أين توفرت لهما افضل ظروف النجاح، ولكن بعد المسافة وارهاق التنقل اليومي بين طبربة والعاصمة دفعهما إلى اتخاذ قرار العودة الى الدراسة بالمعهد الثانوي طريق الشويقي القريب من منزلهما بطبربة.يتقدم أيوب ووئام بشكرهما الموصول الى الاسرة التربوية بمعهدهما الثانوي التي شجعتهما على المضي قدما في النجاح، مؤكدين أن لا فرق بين معهد نموذجي رغم اهمية التكوين به وقيمة وسائل التدريس، وبين معهد عمومي عادي، سوى عزيمة التلميذ وقدرته على تحويل المصاعب إلى أسباب للنجاح والتالق.يضيف ايوب أن النقلة المفاجئة من المعهد النموذجي الى معهد طبربة كان يمكن أن تؤثر سلبا على نتائجه ونتائج أخته، لكن تشجيع العائلة وإحاطة الاساتذة مكنتهما من تجاوز هذا العائق بسلام، وفتحت لهما الباب لتحقيق حلمهما في دارسة الطب بتونس.يذكر أن معهد طريق الشويقي بطبربة الذي يدرس به التوام قد احتل المرتبة الثامنة جهويا في نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بنسبة نجاح قدرها 30,88 بالمائة، وذلك من ضمن 17 معهدا ثانويا بولاية منوبة بلغت فيها نسبة النجاح في التعليم العمومي 32,69 بالمائة، بحسب ما أكده ل(وات) المندوب الجهوي للتربية فؤاد لطيف.