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حريق يأتي على مساحة 8 هكتارات من الحصيدة والأعشاب الجافة في بوزقام بالقصرين الجنوبية

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب، ظهر اليوم الأحد، بأرض فلاحية تابعة لديوان الأراضي الدولية بطريق بوزقام الراجعة لمعتمدية القصرين الجنوبية، وأتى على مساحة 8 هكتارات.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة وأخمدوا جل جيوب الحريق بإستثناء بعض الجيوب البسيطة التي ما تزال التدخلات جارية بها حاليا، وفق مصدر من الحماية المدنية بالولاية .


وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الحريق نشب في بقايا أعشاب جافة وحصيدة ولم يتسبب في أية أضرار وأن أسبابه ما تزال مجهولة .

  
  
     
  
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    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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