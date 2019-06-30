سليانة: النسبة العامة للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 27,70 بالمائة ونسبة المؤجلين 35,50 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية سليانة 27,70 بالمائة أي 713 تلميذا من مجموع 2999 تلميذا و تلميذة ترشحوا للامتحان، وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان الوطني بمختلف المؤسسات العمومية بالجهة 2547 فيما بلغت نسبة المؤجلين 35,50 أي ما يقابل 914 مترشحا حسب ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بسليانة الحبيب التاغوتي يوم الأحد لمراسلة (وات) بالجهة.وذكر المكلف بالإعلام و الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية منير المقدولي صباح الأحد لمراسلة (وات) بالجهة أن أعلى معدل في ولاية سليانة تحصلت عليه التلميذة أسيل العطياوي (شعبة رياضيات) من المعهد النموذجي بسليانة وهو 17,85 يليها التلميذ أدم بركاتي (علوم تقنية) من معهد قعفور بمعدل 16,92 ثم التلميذة نريمان بوبكر(شعبة العلوم التجريبية) من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 16,34 فالتلميذ محمد ياسين الزعبري (شعبة اقتصاد وتصرف) من معهد 2 مارس 1934 بسليانة المدينة، يليه التلميذ محمد عزيز اللواتي (شعبة الرياضة) بمعدل 14,20 من معهد 2 مارس 1934 بسليانة المدينة، ومن المعهد ذاته تحصلت التلميذة منتهى اللواتي (شعبة الآداب) على معدل 13.33 وتحصل التلميذ محمد أمين الرويسي (شعبة العلوم الإعلامية) على معدل 12,09.كما لاحظ المقدولي أن المعهد النموذجي بسليانة حقق نسبة نجاح بلغت 95 بالمائة (مترشحة وحيدة تأجلت وأخرى تغيبت ) في أول مشاركة له في الامتحانات الوطنية فيما حقق معهد 2 مارس 1934 بسليانة المدينة نتائج متميزة بنسبة جملية قدرت ب 40.31 بالمائة من نتائج الجهة خاصة مع تفوق 4 تلاميذ جهويا من 4 شعب فضلا عن معهد قعفور الذي تحصل على أول مرتبة جهويا ولأول مرة في شعبة العلوم التقنية.و أشار المكلف بالإعلام و الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية إلى أن شعبة الآداب حققت أعلى نسبة نجاح (44,89 بالمائة) تليها شعبة العلوم الإعلامية (37,07 بالمائة) ثم شعبة الرياضة (37,03 بالمائة) ثم شعبة العلوم التقنية ( 36,33 بالمائة) ثم شعبة العلوم التجريبية ( 35,26 بالمائة) ثم شعبة الرياضيات ( 27,74 بالمائة) وشعبة الاقتصاد والتصرف ( 27.41 بالمائة).