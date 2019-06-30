وزير النقل يشرف على انطلاق برنامج تهيئة محطات النقل البري

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - في اطار البرنامج الوطني للعناية بالفضاءات المخصصة لمسافري شبكة القطارات والحافلات والمترو الخفيف، اشرف وزير النقل هشام بن احمد صباح اليوم الاحد 30جوان 2019 بالمحطة النهائية لخط تونس حلق الوادي - المرسى TGM، على انطلاق برنامج النظافة والعناية بالبيئة بكافة المحطات الرئيسة والفرعية للقطارات والمترو والحافلات بما فيها الخطوط التي تمت اعادة تشغيلها مؤخرا بفضل دخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال ، وذلك بمشاركة البلديات وافواج من الكشافة التونسية.
واطلع هشام بن احمد على اكتمال اشغال البنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة للاستخلاص التي ستدخل حيز التجارب الاولية في غضون شهر سبتمبر2019 ،وجدد الوزير حرصه على مزيد احكام تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة وصيانة محطات المسافرين للمساهمة في انجاح الموسم الصيفي الحالي الذي يشهد اقبالا مكثفا على وسائل النقل العمومي، وتقديم افضل خدمات التنقل لعموم المسافرين بما في ذلك السياح الاجانب.
وتعهد هشام بن احمد بمواصلة العناية بالمحيط وصيانة البنية التحتية لمحطات النقل بمختلف انماطه وواقيات المسافرين وفضاءات الانتظار واشارات الارشاد والتوجيه وذلك على مدار العام في كافة الجهات الداخلية.
كما عاين وزير النقل المحطة الفرعية الكهربائية للخط ت ح م TGM بعد استكمال اشغالها حيث اوصى بالتسريع في انجاز بقية اقساط المشروع الذي تبلغ تكلفته الجملية 9ملايين دينارا.
واطلع هشام بن احمد على اكتمال اشغال البنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة للاستخلاص التي ستدخل حيز التجارب الاولية في غضون شهر سبتمبر2019 ،وجدد الوزير حرصه على مزيد احكام تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة وصيانة محطات المسافرين للمساهمة في انجاح الموسم الصيفي الحالي الذي يشهد اقبالا مكثفا على وسائل النقل العمومي، وتقديم افضل خدمات التنقل لعموم المسافرين بما في ذلك السياح الاجانب.
وتعهد هشام بن احمد بمواصلة العناية بالمحيط وصيانة البنية التحتية لمحطات النقل بمختلف انماطه وواقيات المسافرين وفضاءات الانتظار واشارات الارشاد والتوجيه وذلك على مدار العام في كافة الجهات الداخلية.
كما عاين وزير النقل المحطة الفرعية الكهربائية للخط ت ح م TGM بعد استكمال اشغالها حيث اوصى بالتسريع في انجاز بقية اقساط المشروع الذي تبلغ تكلفته الجملية 9ملايين دينارا.
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