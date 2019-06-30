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قابس: تحسن نتائج الباكالوريا (المندوب الجهوي للتربية)

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - اكد المندوب الجهوي للتربية بقابس لطفي الشيباني ان ولاية قابس قد حققت خلال هذه السنة تحسنا ملحوظا في امتحان الباكالوريا فاق 5 نقاط، مفسرا ذلك بالجهود التي تم بذلها لتحسين النتائج.

وبين الشيباني في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان 1330 تلميذا وتلميذة نجحوا بالمعاهد العمومية، من جملة 3457 تلميذا وتلميذة اجتازوا الامتحان، وتم تأجيل 1339 من التلاميذ الى دورة المراقبة، وهو ما يوازي نسبة نجاح عامة بهذه المعاهد في الدورة الرئيسية للباكالوريا في حدود 38.47 بالمائة.


كما اجتاز امتحان الباكالوريا 628 تلميذا وتلميذة من المعاهد الخاصة نجح منهم 28 تلميذا وتلميذة وتم تأجيل 65 تلميذا وتلميذة الى دورة المراقبة.

ونجح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 4 تلاميذ من جملة 86 تلميذا وتلميذة ترشحوا لهذا الامتحان بصفة فردية وتم تأجيل 31 تلميذا وتلميذة منهم الى دورة المراقبة.
وكانت النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا قد بلغت بولاية قابس 32.70 بالمائة حيث اجتاز هذا الامتحان 4165 تلميذا وتلميذة نجح منهم 1362 تلميذا وتلميذة وتم تأجيل 1435 إلى دورة المراقبة.

وقد سجلت أفضل النتائج على مستوى الشعب بشعبة الرياضة بنسبة نجاح عامة بلغت 78.05 بالمائة تلتها شعبة الرياضيات بنسبة بلغت 50.15 بالمائة ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 40.52 بالمائة فشعبة العلوم التقنية بنسبة 39.39 بالمائة فشعبة الآداب بنسبة 30.29 بالمائة فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 21.37 بالمائة فشعبة علوم الإعلامية بنسبة 20 بالمائة.


وقد سجلت أفضل نسب النجاح على مستوى المعاهد بالمعهد النموذجي بقابس بنسبة بلغت 89.46 بالمائة تلاه معهد حي الأمل بقابس الجنوبية بنسبة 48.11 بالمائة فيما سجلت اضعف نسبة للنجاح بمعهد العرقوب بمارث وبلغت 15.54 بالمائة.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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