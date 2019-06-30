تطاوين: تسجيل المعهد النموذجي بالجهة لنتائج متميزة في أول مشاركة له في امتحانات الباكالوريا

Dimanche 30 Juin 2019
وات - أحرزت التلميذة أسماء خميرة، من المعهد النموذجي بتطاوين، شعبة العلوم التجريبية، على أعلى معدل في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2019 (19,14) على المستوى الجهوي، وذلك من جملة 23 تلميذ وتلميذة من ذات المعهد، نجحوا جميعا بمعدلات متميزة في أول مشاركة لهذه المؤسسة التربوية في امتحانات الباكالوريا في الجهة.
وأبرز المندوب الجهوي للتربية، عبد المجيد خلف الله، أنه ورغم تواصل تدنّي النسبة العامة للنجاح على مستوى الولاية في امتحانات الباكالوريا لهذا العام وذلك بنسبة 21,80 بالمائة، فقد ارتفعت هذه النسبة بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية، معربا عن أمله في تحسن هذه النسبة بعد الاعلان عن نتائج دورة التدارك التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، علما وأن نسبة التأجيل بلغت 36,98 بالمائة.
وأشار الجندي في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، إلى نجاح محمد قويدر والالغ من العمر 44 سنة، بمعدل 11,37 من 20، بفضل قوة إرادته وعزمه على اجتياز هذا الاختبار بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية.
وأبرز المندوب الجهوي للتربية، عبد المجيد خلف الله، أنه ورغم تواصل تدنّي النسبة العامة للنجاح على مستوى الولاية في امتحانات الباكالوريا لهذا العام وذلك بنسبة 21,80 بالمائة، فقد ارتفعت هذه النسبة بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية، معربا عن أمله في تحسن هذه النسبة بعد الاعلان عن نتائج دورة التدارك التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، علما وأن نسبة التأجيل بلغت 36,98 بالمائة.
وأشار الجندي في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، إلى نجاح محمد قويدر والالغ من العمر 44 سنة، بمعدل 11,37 من 20، بفضل قوة إرادته وعزمه على اجتياز هذا الاختبار بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية.
1 de 1 commentaires pour l'article 184896
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 10:34 مجنون قرطاج..
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:02
|03:07
|
31°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|31°-24
|35°-24
|36°-25
|38°-26
|39°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 901) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 249) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 509) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 460) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 71 506) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 729) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 973) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 767) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 461) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 172) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 391) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 224) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 534) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 438) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 991) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 056) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 029) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 097) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 167) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 613) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Amir1 ( )
Sur:مجنون قرطاج..