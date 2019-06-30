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تطاوين: تسجيل المعهد النموذجي بالجهة لنتائج متميزة في أول مشاركة له في امتحانات الباكالوريا

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - أحرزت التلميذة أسماء خميرة، من المعهد النموذجي بتطاوين، شعبة العلوم التجريبية، على أعلى معدل في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2019 (19,14) على المستوى الجهوي، وذلك من جملة 23 تلميذ وتلميذة من ذات المعهد، نجحوا جميعا بمعدلات متميزة في أول مشاركة لهذه المؤسسة التربوية في امتحانات الباكالوريا في الجهة.

وأبرز المندوب الجهوي للتربية، عبد المجيد خلف الله، أنه ورغم تواصل تدنّي النسبة العامة للنجاح على مستوى الولاية في امتحانات الباكالوريا لهذا العام وذلك بنسبة 21,80 بالمائة، فقد ارتفعت هذه النسبة بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية، معربا عن أمله في تحسن هذه النسبة بعد الاعلان عن نتائج دورة التدارك التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، علما وأن نسبة التأجيل بلغت 36,98 بالمائة.


وأشار الجندي في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، إلى نجاح محمد قويدر والالغ من العمر 44 سنة، بمعدل 11,37 من 20، بفضل قوة إرادته وعزمه على اجتياز هذا الاختبار بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184896

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 30 Juin 2019 à 12h 42m |           
هذا دليل على التهميش الذي يعاني منه قطاع التعليم العمومي في هذه الولاية



Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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