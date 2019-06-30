تطاوين: تسجيل المعهد النموذجي بالجهة لنتائج متميزة في أول مشاركة له في امتحانات الباكالوريا

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- أحرزت التلميذة أسماء خميرة، من المعهد النموذجي بتطاوين، شعبة العلوم التجريبية، على أعلى معدل في الدورة الرئيسية للباكالوريا 2019 (19,14) على المستوى الجهوي، وذلك من جملة 23 تلميذ وتلميذة من ذات المعهد، نجحوا جميعا بمعدلات متميزة في أول مشاركة لهذه المؤسسة التربوية في امتحانات الباكالوريا في الجهة.وأبرز المندوب الجهوي للتربية، عبد المجيد خلف الله، أنه ورغم تواصل تدنّي النسبة العامة للنجاح على مستوى الولاية في امتحانات الباكالوريا لهذا العام وذلك بنسبة 21,80 بالمائة، فقد ارتفعت هذه النسبة بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية، معربا عن أمله في تحسن هذه النسبة بعد الاعلان عن نتائج دورة التدارك التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، علما وأن نسبة التأجيل بلغت 36,98 بالمائة.وأشار الجندي في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، إلى نجاح محمد قويدر والالغ من العمر 44 سنة، بمعدل 11,37 من 20، بفضل قوة إرادته وعزمه على اجتياز هذا الاختبار بعد 12 محاولة خلال السنوات الماضية.