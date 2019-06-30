القصرين: النسبة العامة للناجحين في الدورة الرئيسية للباكالوريا بلغت 20 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- بلغت النسبة العامة الجهوية للناجحين في الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا بولاية القصرين لسنة 2019، 20 بالمائة حيث بلغ عدد الناجحين 825 تلميذا وتلميذة من مختلف الشعب من جملة 4154 مترشحا ومترشحة أجروا الإمتحان، فيما قدرت النسبة العامة الجهوية للمؤجلين ب41 فاصل 14 بالمائة وبلغ عددهم 1709 مترشحا ومترشحة، وفق رئيس مصلحة التقييم والإمتحانات بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية عادل قاسمي .وبيّن قاسمي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن شعبة الرياضة حازت على أعلى نسبة جهوية بلغت 61 فاصل 36 بالمائة، تليها شعبة الرياضيات ب37 فاصل 40 بالمائة، تليها شعبة العلوم التقنية ب28 فاصل 69 بالمائة، ثم شعبة العلوم التجريبية ب25 فاصل 61 بالمائة، ثم شعبة الآداب ب14 فاصل 09 بالمائة، تليها شعبة علوم الإعلامية ب13 فاصل 82 بالمائة، فيما إحتلت شعبة الإقتصاد والتصرف المرتبة الأخيرة ب12 فاصل 34 بالمائة .وذكر أن أعلى معدل بالجهة تحصلت عليه التلميذة خنساء منصري (شعبة الرياضيات ) من المعهد النموذجي وهو 18 فاصل 11، تليها التلميذة هذامي أسودي (شعبة العلوم التقنية) من المعهد النموذجي بمعدل 17 فاصل 64 ، فالمترشحة نورهان خضرواوي (شعبة العلوم التجريبية) من معهد الآثار بسبيطلة بمعدل 17 فاصل 16، أما التلميذة ريم نور (شعبة الرياضة) من معهد القصرين فقد تحصلت على معدل 14 فاصل 73، ثم التلميذة يقين فقراوي (شعبة الآداب) من معهد القصرين بمعدل 13 فاصل 96، والتلميذة رؤى الشهبي (شعبة الإقتصاد والتصرف ) من معهد سبيطلة بمعدل 13 فاصل 56، يليها التلميذ أحمد أمين الدربالي (شعبة علوم الإعلامية) من معهد سبيطلة بمعدل 12 فاصل 42 .وأضاف المصدر ذاته أن المعهد النموذجي حقق أعلى نسبة نجاح بالولاية بلغت ولأول مرة 96 بالمائة (كانت كل سنة 100 بالمائة) ، فيما إحتل معهد سبيطلة 2 المرتبة الثانية ب35 فاصل 11 ، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب معهد الآثار بسبيطلة ب32 فاصل 56 بالمائة، وإحتل معهد القصرين المرتبة الرابعة ب30 فاصل 48 بالمائة يليه معهد سبيبة بنسبة بلغت 24 فاصل 60 بالمائة فمعهد سبيطلة بنسبة 23 فاصل 62 بالمائة، ثم معهد المنجي سليم بسبيبة ب22 فاصل 08 بالمائة، فمعهد إبن سينا ببوزقام ب21 بالمائة، ومعهد الإمتياز بفوسانة ب20 فاصل 99، وكانت الرتبة العاشرة من نصيب معهد فريانة بنسبة نجاح بلغت 20 فاصل 85 بالمائة وكانت النسب ببقية المعاهد أقل من 20 بالمائة.ولفت القاسمي، في سياق متصل، إلى أن جلسة عمل ستنعقد يوم غد الأحد تحت إشراف المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف القاسمي وبحضور كل رؤساء مراكز الإختبارات الكتابية ومديري المعاهد للتحاور حول نتائج إمتحانات الدورة الرئيسية وتقيمها تقييما أوليا ودعوتهم إلى بذل مزيد من الجهد لضمان أفضل الظروف لإجراء دورة المراقبة، وابرز بالمناسبة أن حالات الغش المسجلة في إمتحانات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية القصرين، بلغت 85 حالة غش إلكتروني وسوء سلوك تنتظر البت فيها نهائيا من قبل اللجنة المكلفة بهذه المهمة.كما أوضح أن النسبة العامة للناجحين في الدورة الرئيسية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين الصادرة أول أمس الجمعة البالغة 16 فاصل 08 بالمائة والتي تذيلت فيها الجهة المرتبة الأخيرة هي نسبة وطنية وليست جهوية وهي مقارنة ببقية مندوبيات التربية بكامل البلاد التونسية.