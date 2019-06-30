منوبة: تحقيق نسبة نجاح عامة ب28,06 بالمائة ونسبة تاجيل ب31,43 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 28,06 بالمائة، وذلك بعد نجاح 1250 تلميذا من جملة 4455 مترشحا، حسب ماأفاد به المندوب الجهوي للتربية بمنوبة فؤاد لطيف مراسلة (وات) بالجهة.واضاف لطيف ان النتائج، حسب الشعب، تصدرتها شعبة الرياضيات بنسبة 52,42 بالمائة ثم العلوم التقنية بنسبة 41,60 بالمائة، ثم شعبة علوم الاعلامية بنسبة 30,97 بالمائة، ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 30,11 بالمائة، فشعبة الرياضة بمعهد منوبة بنسبة 28,06 بالمائة، والآداب بنسبة 24,04 بالمائة، فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 17,22 بالمائة.وحققت نسب النجاح بالمعاهد الخاصة نسبة ضعيفة ب 01,44 بالمائة بعد نجاح 08 مترشحين فقط من جملة 555 مترشحا وتاجيل 28 مترشحا منهم، كما لم ينجح اي مترشح فردي من جملة 101 مترشح تم تاجيل 22 مترشحا منهم.وعلى مستوى المعاهد، كانت الصدارة لمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة بنسبة 45,28، ثم معهد منوبة بنسبة نجاح 43,42 بالمائة، ثم معهد البطان بنسبة 40,91 بالمائة، فمعهد الاستقلال بوادي الليل بنسبة نجاح ب 38,25، بالمائة ثم المعهد الثاني اسد ابن الفرات بنفس المعتمدية بنسبة نجاح ب 37,70 بالمائة، فيما كانت اقل نسبة بمعهد طبربة بنسبة 08,16 بالمائة.وحققت مجموعة من المترشحين معدلات هامة وكان اعلى معدل بالجهة 18,65 تحصل عليه التلميذ ايوب النهدي من معهد طريق الشويقي طبربة في شعبة العلوم التجريبية، ثم وعد ضيفي بحصولها على معدل 17.72 في شعبة علوم التقنية من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة، ثم كريم حفناوي الحاصل على معدل 17.67 في شعبة الرياضيات من نفس المعهد ايضا، والتلميذة احمد المحفوظي بحصوله على معدل 17.51 في شعبة علوم الاعلامية من معهد شارع الاستقلال بوادي الليل، والتلميذة احلام يحياوي بحصولها على معدل 14.92 في شعبة الاداب من معهد معهد الشباب دوار هيشر، واخيرا التلميذة سوار حسين بحصولها على معدل 14.40 في شعبة الرياضة من معهد منوبة.وبلغت نسبة التاجيل 31,43 بالمائة بعد تاجيل 1400 مترشح فيما بلغت نسبة المرفوضين 40,25 بالمائة بعد رفض 1793 تلميذا وسجلت الدورة الرئيسية 12 حالة غش حسب تصريحه.