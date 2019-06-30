المنستير: 76 فاصل 70 في المائة نسبة النجاح في شعبة الرياضة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا

Dimanche 30 Juin 2019



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- تصدرت شعبة الرياضة نسب النجاح في المؤسسات العمومية بولاية المنستير خلال الدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019 حيث بلغت 76 فاصل 70 في المائة (بنجاح 79 مترشحا ومترشحة من مجموع 103)، وفق ما أفاد به اليوم الاحد المندوب الجهوي للتربية المنجي سليم خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين.وجاءت شعبة الرياضيات في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 72 فاصل 97 في المائة (أي نجاح 405 من التلاميذ)، تلتها في المرتبة الثالثة شعبة العلوم التجريبية بنسبة نجاح بلغت 51 فاصل 31 في المائة (بنجاح 625 تلميذا وتلميذة).وجاءت في المرتبة الرابعة شعبة العلوم التقنية بنسبة نجاح بلغت 50 فاصل 25 في المائة (بنجاح 595 تلميذا وتلميذة، وفي المرتبة الخامسة شعبة علوم الإعلامية بنسبة نجاح 42 فاصل 61 في المائة، واثرها شعبة الآداب بنسبة نجاح 41 فاصل 28 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة نجاح 38 فاصل 23 في المائة.وبلغت نسبة النجاح في المؤسسات العمومية 48 فاصل 20 في المائة (بنجاح 2755 تلميذا وتلميذة من مجموع 5716 من الحاضرين لاجتياز الاختبار) حسب ذات المصدر.وسجلت المعاهد الخاصة نسبة نجاح بلغت 12 فاصل 27 في المائة (بنجاح 87 تلميذا من مجموع 709 من التلاميذ الحاضرين)، وبلغت نسبة نجاح المترشحين بصفة فردية 2 فاصل 38 في المائة (أي 3 تلاميذ من مجموع 126 من الحاضرين لاجتياز الاختبار).وبلغت نسبة النجاح في ولاية المنستير على المستوى الوطني 43 فاصل 43 في المائة، حيث بلغ عدد الناجحين 2845 تلميذا وتلميذة من مجموع 6551 من الحاضرين لاجتياز الاختبار، لتكون بذلك الثانية وطنيا.وتفوق جهويا التلاميذ والتلميذات حمدي القفصي من شعبة العلوم التجريبية من المعهد النموذجي بمعدل 19 فاصل 53 وهو كذلك الأوّل وطنيا، ومريم أسماء بسباس من شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بمعدل 19 فاصل 34، ومحمّد أمين الغندري من شعبة العلوم التقنية من المعهد النموذجي بمعدل 18 فاصل 96، ومريم العبيدي من شعبة الاقتصاد والتصرّف بمعهد لمطة بمعدل 16 فاصل 93، ومهدي سليم من شعبة علوم الإعلامية من معهد سعيد بوبكر بالمكنين بمعدل 16 فاصل 35، ومحمّد بن حسن من شعبة الرياضة من معهد بورقيبة بالمنستير بمعدل 15 فاصل 92، ونور حوّالة من شعبة الآداب بمعدل 15 فاصل 5 من المعهد الدولي بالمنستير.تم