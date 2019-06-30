حافظ قايد السبسي : رئيس الجمهورية تجاوز مرحلة الخطر و هذا موعد مغادرته للمستشفى

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له لوكالة فرانس برس afp نقلته مجلة جون افريك ونشرته تحت عنوان
Tunisie : Béji Caïd Essebsi serait « hors de danger » selon son fils
،قال حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية التونسية و زعيم حركة نداء تونس أن صحة الباجي قايد السبسي (تعرض إلى وعكة صحية حادة يوم الخميس ) في تحسن و قد تجاوز مرحلة الخطر و من المنتظر أن يغادر المستشفى العسكري بداية الأسبوع ،يوم الإثنين أو الثلاثاء .
،قال حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية التونسية و زعيم حركة نداء تونس أن صحة الباجي قايد السبسي (تعرض إلى وعكة صحية حادة يوم الخميس ) في تحسن و قد تجاوز مرحلة الخطر و من المنتظر أن يغادر المستشفى العسكري بداية الأسبوع ،يوم الإثنين أو الثلاثاء .
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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