حافظ قايد السبسي : رئيس الجمهورية تجاوز مرحلة الخطر و هذا موعد مغادرته للمستشفى

Dimanche 30 Juin 2019



باب نات

- طارق عمراني - في تصريح له لوكالة فرانس برس afp نقلته مجلة جون افريك ونشرته تحت عنوان،قال حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية التونسية و زعيم حركة نداء تونس أن صحة الباجي قايد السبسي (تعرض إلى وعكة صحية حادة يوم الخميس ) في تحسن و قد تجاوز مرحلة الخطر و من المنتظر أن يغادر المستشفى العسكري بداية الأسبوع ،يوم الإثنين أو الثلاثاء .