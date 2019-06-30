سلمى اللومي رئيسة لحزب ''أمل تونس''

Dimanche 30 Juin 2019
أكدت رئيسة حزب أمل تونس سلمي اللومي تمسكها بالهدف ذاته الذي سعت إلى بلوغه في حركة نداء تونس وهو تجميع العائلة الوسطية و توحيد الندائيين في شكل ائتلاف لديه برنامج حكم موحد مع الأحزاب التى ينوى حزب أمل تونس التحالف معها، مشيرة في حوار لجريدة المغرب إلى أن أكثر من 10 نواب موجودون حاليا في الحزب و أن عددا آخر يعتزمون الالتحاق به.
يشار الى أن المنتمين الى ما يعرف بشق الحمامات لنداء تونس قد قرروا اثر اعتراف السلطات بحافظ قائد السبسي-شق المنستير- ممثلا قانونيا للنداء تشكيل حزب قديم جديد وهو حزب أمل تونس بعد انضمامهم إلى حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الذي تأسس في العام 2011 و تغييره اسمه .
المصدر موزاييك
يشار الى أن المنتمين الى ما يعرف بشق الحمامات لنداء تونس قد قرروا اثر اعتراف السلطات بحافظ قائد السبسي-شق المنستير- ممثلا قانونيا للنداء تشكيل حزب قديم جديد وهو حزب أمل تونس بعد انضمامهم إلى حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الذي تأسس في العام 2011 و تغييره اسمه .
المصدر موزاييك
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 10:34 مجنون قرطاج..
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
- Hier 12:12 قابس: انتخاب رباب بنكريم رئيسة لبلدية مطماطة
- Hier 11:07 التوقيت الاداري خلال الفترة الصيفية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:02
|03:07
|
30°
|32°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|32°-24
|35°-24
|36°-25
|39°-27
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 895) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 216) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 505) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 439) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 71 292) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 724) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 531) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 766) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 452) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 159) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 378) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 217) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 524) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 438) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 981) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 044) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 873) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 094) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 075) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 610) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: صورة اليوم: تونس أصبحت نقطة عبور