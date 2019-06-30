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سلمى اللومي رئيسة لحزب ''أمل تونس''

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
أكدت رئيسة حزب أمل تونس سلمي اللومي تمسكها بالهدف ذاته الذي سعت إلى بلوغه في حركة نداء تونس وهو تجميع العائلة الوسطية و توحيد الندائيين في شكل ائتلاف لديه برنامج حكم موحد مع الأحزاب التى ينوى حزب أمل تونس التحالف معها، مشيرة في حوار لجريدة المغرب إلى أن أكثر من 10 نواب موجودون حاليا في الحزب و أن عددا آخر يعتزمون الالتحاق به.

يشار الى أن المنتمين الى ما يعرف بشق الحمامات لنداء تونس قد قرروا اثر اعتراف السلطات بحافظ قائد السبسي-شق المنستير- ممثلا قانونيا للنداء تشكيل حزب قديم جديد وهو حزب أمل تونس بعد انضمامهم إلى حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الذي تأسس في العام 2011 و تغييره اسمه .


المصدر موزاييك


  
  
     
  
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    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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