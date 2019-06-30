الملتقى الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - اليوم الثاني - تونس ترفع رصيدها الى 33 ميدالية من بينها 10 ذهبيات

Dimanche 30 Juin 2019
وات - رفعت تونس حصيلتها الى 33 ميدالية (10 ذهبية و11 فضية و12 برونزية) في صدارة جدول الترتيب العام وذلك في اعقاب اليوم الثاني من منافسات ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يختتم اليوم الاحد بملعب العاب القوى برادس.
وصنع التونسي وسيم مطرب الحدث في اليوم الثاني بتحقيقه رقم قياسي عالمي جديد في مسابقة رمي الصحن برمية قدرها 20م فاصل 12 (الرقم القديم 18م فاصل 39).
وجاءت بقية الميداليات الذهبية الاخرى بواسطة ياسين الغربي في سباق 200م كراسي واشرف لحول في سباق 1500م وهنية العايدي في رمي الرمح ورؤي الجبالي في 1500م واماني القيزاني في رمي الجلة وفوزي رزيغ في رمي الرمح.
وصعدت تونس الى المركز الاول في جدول توزيع الميداليات امام تركيا ب15 ميدالية (8 ذهبية و4 فضية و3 برونزية) واذربيجان ب17 ميدالية (6 ذهبية و6 فضية و5 برونزية) والمغرب ب14 ميدالية (6 ذهبية و4 فضية و4 برونزية) والهند ب14 ميدالية (4 ذهبية و8 فضية و2 برونزية) وروسيا ب12 ميدالية (4 ذهبية و4 فضية و4 برونزية).
وتجدر الاشارة الى ان ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى مصنف من قبل اللجنة الدولية البارالمبية من بين الجوائز الكبرى وهو يعرف في نسخته الثالثة عشرة مشاركة اكثر من 350 رياضيا من 43 بلدا ويعتبر محطة تاهيلية لبطولة العالم القادمة (دبي 2019) والالعاب البارلمبية (طوكيو 2020).
وصنع التونسي وسيم مطرب الحدث في اليوم الثاني بتحقيقه رقم قياسي عالمي جديد في مسابقة رمي الصحن برمية قدرها 20م فاصل 12 (الرقم القديم 18م فاصل 39).
وجاءت بقية الميداليات الذهبية الاخرى بواسطة ياسين الغربي في سباق 200م كراسي واشرف لحول في سباق 1500م وهنية العايدي في رمي الرمح ورؤي الجبالي في 1500م واماني القيزاني في رمي الجلة وفوزي رزيغ في رمي الرمح.
وصعدت تونس الى المركز الاول في جدول توزيع الميداليات امام تركيا ب15 ميدالية (8 ذهبية و4 فضية و3 برونزية) واذربيجان ب17 ميدالية (6 ذهبية و6 فضية و5 برونزية) والمغرب ب14 ميدالية (6 ذهبية و4 فضية و4 برونزية) والهند ب14 ميدالية (4 ذهبية و8 فضية و2 برونزية) وروسيا ب12 ميدالية (4 ذهبية و4 فضية و4 برونزية).
وتجدر الاشارة الى ان ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى مصنف من قبل اللجنة الدولية البارالمبية من بين الجوائز الكبرى وهو يعرف في نسخته الثالثة عشرة مشاركة اكثر من 350 رياضيا من 43 بلدا ويعتبر محطة تاهيلية لبطولة العالم القادمة (دبي 2019) والالعاب البارلمبية (طوكيو 2020).
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