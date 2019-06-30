أريانة: تحقيق نسبة نجاح عامة ب46.71 بالمائة ونسبة تاجيل ب31,5 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019



باب نات

- بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية أريانة 46.71 بالمائة، وذلك بعد نجاح 2280 تلميذا من جملة 4881 مترشحا، حسب المندوبية الجهوية للتربية بأريانة.وعلى مستوى المعاهد، كانت الصدارة للمعهد النموذجي بأريانة والمعهد النموذجي المنزه 8 بنسبة 100 بالمائة، ثم معهد حي النصر ثم معهد حنبعل فمعهد سكرة.كما سجلت ولاية أريانة تفوق التلميذ ياسين الكتاري من المعهد النموذجي بأريانة بحصوله على أعلى معدل في شعبة الرياضيات على المستوى الوطني ب 77ر19.