الاحتفاظ بـ3 اشخاص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي بالروحية من ولاية سليانة

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- تمكن اعوان مركز الامن الوطني بمعتمدية الروحية مساء أمس السبت وبعد استشارة النيابة العمومية من الاحتفاظ بـ3 أشخاص مفتش عنهم من طرف فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي حسب ما صرح به مصدر امني رفيع المستوى صباح اليوم الاحد لمراسلة (وات) بسليانة.وكشف ذات المصدر أن اثنين منهما من مواليد 1991 أما الشخص الثالث فمن مواليد 1976 .‎