قفصة: القافلة الوطنية للمدن الذكية والمستدامة تحط الرحال بولاية قفصة

Dimanche 30 Juin 2019
وات - حلت يوم السبت بمقر بلدية قفصة، القافلة الوطنية للمدن الذكية والمستدامة، التي تشرف عليها الجمعية التونسية للمدن الذكية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وذلك بحضور مكونات المجتمع بالجهة وعدد من المستشارين البلديين.
وتم بالمناسبة، تقديم لمحة عن هذه القافلة التي كانت قد انطلقت في مرحلتها الأولى من شهر افريل الفارط وشملت 12 ولاية، ثم استؤنفت في مرحلتها الثانية منذ شهر جوان الجاري لتشمل باقي ولايات الجمهورية، وتتواصل إلى غاية شهر جويلية المقبل.
وتهدف هذه القافلة، الى اعداد تصور مثال عمراني خاص بكل ولاية في أفق سنة 2050، بإشراف عدد من الخبراء والمهندسين المعماريين، وبالاستناد إلى كل ما له علاقة بالمقومات الطبيعية والخصوصيات الجغرافية والبيئية الخاصة بالجهات، وفق ما أفاد به (وات) رئيس الجمعية التونسية للمدن الذكية برهان الذوادي.
وأضاف أن الجمعية التونسية للمدن الذكية، قامت بإعداد دراسات بعدد من المدن، وتبين أنها تشهد تطورا عمرانيا وسكانيا غير مدروس، وهو ما دفع الجمعية إلى العمل على ترسيخ مفهوم المدينة الذكية، وإعداد مثال عمراني مستقبلي ناجع خاص بكل جهة بالاستناد إلى خصائصها وخصوصياتها.
وتم بالمناسبة، تقديم لمحة عن هذه القافلة التي كانت قد انطلقت في مرحلتها الأولى من شهر افريل الفارط وشملت 12 ولاية، ثم استؤنفت في مرحلتها الثانية منذ شهر جوان الجاري لتشمل باقي ولايات الجمهورية، وتتواصل إلى غاية شهر جويلية المقبل.
وتهدف هذه القافلة، الى اعداد تصور مثال عمراني خاص بكل ولاية في أفق سنة 2050، بإشراف عدد من الخبراء والمهندسين المعماريين، وبالاستناد إلى كل ما له علاقة بالمقومات الطبيعية والخصوصيات الجغرافية والبيئية الخاصة بالجهات، وفق ما أفاد به (وات) رئيس الجمعية التونسية للمدن الذكية برهان الذوادي.
وأضاف أن الجمعية التونسية للمدن الذكية، قامت بإعداد دراسات بعدد من المدن، وتبين أنها تشهد تطورا عمرانيا وسكانيا غير مدروس، وهو ما دفع الجمعية إلى العمل على ترسيخ مفهوم المدينة الذكية، وإعداد مثال عمراني مستقبلي ناجع خاص بكل جهة بالاستناد إلى خصائصها وخصوصياتها.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
- Hier 12:12 قابس: انتخاب رباب بنكريم رئيسة لبلدية مطماطة
- Hier 11:07 التوقيت الاداري خلال الفترة الصيفية
- Hier 10:33 ارهاب تحت الطلب و لسنا تحت خط الفهم
- Hier 10:31 للوطن اهله ، لا تكترثوا لمن اصطفّ خارجه
- Hier 10:26 الدكتور لهيذب.. شفاء الرئيس و''شفاء الوطن''
- Hier 09:36 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:02
|03:07
|
27°
|33°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-24
|35°-24
|36°-25
|39°-27
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 879) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 184) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 500) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 424) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 71 144) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 714) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 62 833) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 753) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 444) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 136) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 358) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 195) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 514) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 435) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 980) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 029) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 645) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 092) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 942) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 603) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: جوهر بن مبارك : العملاء و المرتزقة أنكشفوا ،الزغرادة قريبا محشورة في الزاوية