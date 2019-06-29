Samedi 29 Juin 2019



وات

- قرر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العنصر الإرهابي "رائد التواتي"، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، ل (وات) مساء اليوم السبت.وأوضح أن قرار إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق هذا العنصر الإرهابي، جاء إثر إحالة ملف القضية أمس الجمعة على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي تعهد به عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المذكور.وكان السليطي قد أفاد (وات) في تصريح سابق، بأنه تم القبض على هذا العنصر الإرهابي المصنف "خطير جدا" يوم غرة ماي الماضي بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، إثر عملية أمنية استباقية نوعية قامت بها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، والوحدات المختصة للحرس الوطني، وبإشراف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وذكر بأن العنصر الإرهابي "رائد التواتي" الذي كان التحق بالمجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة بالفرار في الجبال التونسية خلال سنة 2014، شارك في العديد من العمليات الإرهابية من بينها ذبح عون الحرس الوطني حسن السلطاني بجهة ورغة من ولاية الكاف في 1 ديسمبر 2014، واستهداف دورية تابعة للحرس الديواني في منطقة الشهيد من ولاية جندوبة بتاريخ 24 أوت 2014، وقتل الراعي سامي العياري بجبل سيدي حراث بالكاف سنة 2015، وزرع لغم بنفس الجبل أسفرت عن استشهاد عسكريين اثنين سنة 2015.وأضاف أن "التواتي" شارك في استهداف دورية تابعة للحرس الوطني ببوشبكة من ولاية القصرين في 3 مارس 2016، وذبح الراعي لمجد القريري بجبل الشعانبي في 23 جوان 2016، واستهداف دورية أمنية تابعة للحرس الوطني في منطقة الشهيد من ولاية جندوبة بتاريخ 8 جويلية 2018، بالإضافة إلى مشاركته في مداهمة المنازل المتاخمة لجبال جندوبة والقصرين والكاف والاستيلاء على المؤونة.عهد