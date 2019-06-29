احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في المهدية والقبض على 7 اشخاص

Samedi 29 Juin 2019
وات - افادت وزارة الداخلية في بلاغ السبت ان دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمهديّة تمكنت امس من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة باتّجاه ايطاليا والقبض على 07 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة) أحدهم مغربي الجنسيّة و03 منهم من المفتّش عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ وقد حجز لديهم مركب بحري مجهز بمحرّك وكميّة من المحروقات.
واضافت انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التّراب التّونسي خلسة".
واضافت انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التّراب التّونسي خلسة".
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Par:amor2 (Switzerland )
Sur: ''الدستوري الحر'' ينظم تجمعا في شارع بورقيبة ويدعو اتحاد الشغل إلى مساندته في التصدي لـ'الالتفاف على الحكم وتأجيل الانتخابات''