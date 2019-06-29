جمعية تعزيز التعاون والصداقة بين تونس وفرنسا تطلق مبادرة للتشغيل في الجهات التونسية

Samedi 29 Juin 2019



وات

- أعلن رئيس جمعية تعزيز التعاون والصداقة بين تونس وفرنسا، رائد شايبي، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة للتشغيل في الجهات التونسية.واشار الشايبي، خلال ملتقى انتظم بتونس لتقديم هذه المبادرة، إلى أن الهدف المنشود يتمثل في خلق تناغم بين مختلف المتدخلين المحليين بما يعزز فرص التشغيل في مختلف جهات البلاد.وقال في تصريح ل(وات) انه في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير الذي تعيشه تونس، بادرت جمعية الصداقة التونسية الفرنسية باقتراح هذه المباردة من أجل التقليص من البطالة في المناطق الداخلية من خلال تشريك مختلف الفاعلين الرئيسيين مثل السلطات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات وهياكل التدريب في هذا المجهود".وأضاف الشايبي، إن الجمعية ترغب في مساعدة البلديات على إحداث خدمة بلدية جديدة للتشغيل والتدريب والتنمية الاقتصادية تسمى "بعثة التشغيل في تونس"، مذكرا باحداث أول "بعثة تشغيل" في فرنسا بمدينة "درانسي" كانت في أكتوبر 2013 وأكد عزم الجمعية اليوم على إطلاق هذه المبادرة في تونس على أساس تطوعي، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذه المبادرة إلى بعض البلديات، مثل جرجيس ورادس ورواد وتونس ومقرين وفوشانة ومنوبة، التي اعربت عن اهتمامها باطلاق هذا النوع من الخدمة البلدية، ومبرزا ان الجمعية ستساعد البلديات المهتمة بإعداد وتنظيم "مهمة التشغيل" الخاصة بها.وتهدف جمعية تعزيز التعاون والصداقة بين تونس وفرنسا، التي تم إنشاؤها في 20 مارس 2018، إلى تطوير مشاريع في تونس في ما يتعلق بالجمعيات والمجتمعات التونسية وتوفير التمويل والدعم من المؤسسات الفرنسية والأوروبية.