مدنين: ورشة جهوية تجمع لأول مرة طالبي الشغل والمهنيين لتلبية حاجيات قطاع السياحة من اليد العاملة

Samedi 29 Juin 2019



وات

- انتظمت، اليوم السبت، ورشة عمل جهوية بمركز التكوين السياحي بجربة تحت شعار "السياحة .. نخدم توا"، جمعت عددا هاما من مهنيي القطاع السياحي وخاصة منه الفندقي بمجموعة من طالبي الشغل، لتلبية حاجيات القطاع من اليد العاملة أمام ما يسجله من نقص قدر بـما لا يقل عن 600 فرصة شغل، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بالجهة، هشام المحواشي.وجاء تنظيم هذه التظاهرة الاولى من نوعها بالجهة، بالنظر إلى أهمية الموسم السياحي لهذا العام خاصة على إثر افتتاح 5 نزل بطاقة إيواء جملية تبلغ 3000 سرير، بما يوفر 1000 موطن شغل إضافي.ونظرا لما يتطلبه افتتاح هذه الوحدات الفندقية من يد عاملة، بادرت مندوبية السياحة والجامعات الجهوية للنزل ووكالات الأسفار والمطاعم ومركز التكوين السياحي والإدارة الجهوية للتشغيل بتنظيم هذه الورشة، لتقريب عارض الشغل من طالبه وربط الصِّلة المباشرة بينهم بهدف التوصل الى خلق فرص انتداب وتشغيل مباشر وفوري مع توفير تكوين سريع ومجاني لمن يستحقه من الشباب المنتفع، للحفاظ على جودة الخدمات في هذا القطاع.وفي هذا السياق، دعا والي الجهة، حبيب شواط، إلى تنظيم أيام مماثلة بمختلف المعتمديات لتقريب حاجيات القطاع من مختلف المناطق واستكشاف الطاقات التشغيلية بها، على ان يمكّن نجاح المبادرة من تعميمها على قطاعات أخرى تحتاج الى عمل ميداني وفعلي، وفق تقديره.وثمن المهنيون، من جهتهم، هذه التظاهرة التي هي بمثابة "سوق خدمات" مكنت المهني من بسط حاجياته والاطلاع على مكامن التشغيل ما سيساعده على التعرف المباشر على مطالبه وفق الخاصيات والمواصفات التي يحتاجها، وخصوصا أمام موسم واعد يتطلب امكانيات بشرية هامة، مشيرين إلى ضرورة تنظيم مثل هذه التظاهرات في موعد متقدم، نظرا الى تزامنها مع انطلاق الموسم السياحي، الذي انطلق مبكرا هذه السنة، حسب رأيهم.من جانب آخر، اعتبر مدير مركز التكوين السياحي بجربة، أن المركز بطاقته الحالية، حيث تخرج منه هذه السنة 70 شابا وشابة، غير كافي بمفرده لتلبية حاجيات قطاع السياحة الهام بالجهة، ا يدعو الى دعمه، فضلا عن توفير تكوين خصوصي ومكثف لمن يتطلبه.ويعد قطاع السياحة، وفق المدير الجهوي للتشغيل، نجار ثابت، قطاعا ذو طاقة تشغيلية كبيرة قادر على أن يمتص جزء هاما من العاطلين عن العمل بالجهة، وذلك من خلال ملاءمة مؤهلات العاطلين عن العمل مع حاجيات السياحة وتكوينهم لتحقيق الموازنة بين حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتطلعات الشباب.واعتبر الشباب المشارك في التظاهرة والذي قدم من ولاية مدنين ومن جهات أخرى، أن هذه الورشة تعد فرصة سانحة لهم لتقديم مؤهلاتهم حتى يظفروا بعمل قد يكون دائما أو موسميا، غير أن مشاركة الشباب بقيت دون المأمول خاصة وان عديد المهنيين حظروا الورشة لانتقاء حاجياتهم من بين الشباب.