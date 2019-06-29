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سمير الطيب: من المنتظر ان تشرع شاحنات الجيش الوطني في تعزيز عمليات نقل الحبوب الى خزانات ديوان الحبوب

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
وات - قال وزير الفلاحة سمير الطيب، السبت ، إنه من المنتظر أن تشرع شاحنات الجيش الوطني في تعزيز عملية نقل الحبوب بعدد من الولايات التي تشهد صابة قياسية وإشكاليات في نقلها، على غرار ولايتي سليانة والكاف، وذلك من مراكز التجميع إلى خزانات ديوان الحبوب.

وأضاف الطيب، في تصريح ادلي به لمراسة (وات)، على هامش زيارة ميدانية أداها الى مركز التجميع للشركة التعاونية المركزية للبذور والشركة التعاونية المركزية للقمح بطبربة ، ان هذا القرار، الذي اتخذ بشكل استثنائي على مستوى الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ياتي لتذليل الإشكاليات التي تواجه عملية نقل الحبوب من مراكز التجميع الى خزانات ديوان الحبوب".
وبين أن الطلب على وسائل نقل الحبوب تم تخفيفه من خلال وضع وزارة النقل 60 عربة لتعزيز عملية نقل الحبوب عبر السكك الحديدية انطلقت 55 عربة منها في النشاط.

ولاحظ انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية لرفع حمولة الشاحنات الثقيلة الى أكثر من 22 قنطار هذا مع الزيادة في تعريفة الكراء للناقلين الخواص ودفع مساهتمهم في نقل المحاصيل المجمعة والتي بلغت لحد الان كمية 6 ملايين قنطار.

وأقر الطيب بأن موسم الحصاد شهد بعض الصعوبات المتعلقة بتاثر جودة الحبوب بهطول الأمطار الاخيرة مشيرا الى ان الوزارة ستخصص اجتماعا لإتخاذ القرار المناسب حول هذا الملف.
وأعلن الطيب عن الإنطلاق قريبا في انجاز خزانات كبيرة للحبوب بجبل الجلود بالتعاون مع البنك الفلاحي والبنك الأوروبي للتنمية مع تدعيم البنية الاساسية بالتعاونية المركزية للقمح بطبربة .
وكشف الطيب عن الشروع ، بداية من الاثنين المقبل، في دفع مستحقات الفلاحين (تسليم الحبوب) عقب الإجراء الاستثنائي القاضي بتسهيل العلاقة بين البنك الوطني الفلاحي وديوان الحبوب .
وطالب الفلاحون وممثلو مراكز التجميع وومسؤولو الإتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة ، الطيب، بضرورة تركيز مختبر لتعيير الحبوب وتجنيب عناء التنقل الى مختبرات تعيير بجهات مجاورة.
وعاين الطيب، أثناء الزيارة، عملية نقل الحبوب عبر السكة الحديدية من مركز التجميع للشركة التعاونية المركزية للبذور بطبربة الى خزان "بن سدرين "التابعة لديوان الحبوب بالجديدة وزار بمنطقة العروسية مصنعا لمواد الحليب ووحدة ناشئة لانتاج الفطر.

  
  
     
  
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Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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