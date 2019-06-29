بنزرت : القبض على شاب بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية في مدينة منزل عبد الرحمان وحجز مواد مختلفة قد تستغلّ في صنع المتفجرات

Samedi 29 Juin 2019



وات

- تمكّنت الأجهزة الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الامن الوطني في بنزرت، أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب (25 سنة ) بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية وذلك بأحواز منطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل وحجز مواد مختلفة يمكن استغلالها في صنع المتفجرات، وفق ما أفاد به اليوم مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة .وأوضح المصدر ذاته ان المصالح الامنية المشتركة التي تركبت من مصالح الأمن الوطني بمنزل عبد الرحمان والمصالح المختصة وفرق الشرطة العدلية والارشاد ومقاومة الارهاب ببنزرت، تولّت عقب استشارة النيابة العمومية مداهمة منزل المتهم بإحدى أحواز مدينة منزل عبد الرحمان، وإلقاء القبض عليه ،وحجز مواد صلبة وسائلة مختلفة يمكن وفق الابحاث الاولية استغلالها في صنع المتفجّرات، ومنها رقاقات الكترونية ورصاص و" ريزين" وغيرها، بالتوازي مع حجز عدد من الكتب المحظورة وذات منحى ارهابي وتدعو للاقتتال وكشف تواصله من خلال التحليل الأوّلي لهاتفه، مع أفراد في الداخل مشتبه في انتمائهم للتيّارات الإرهابية.يشار إلى أنه باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم على ذمة البحث الى حين تقديمه لاحقا على انظارها لاتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا وإحالته اليوم على أنظار القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية .