الكرامة القابضة تعتزم التفويت بمائة بالمائة من راس مال شركة ''ألفافورد''

Samedi 29 Juin 2019



وات

- أعلنت شركة الكرامة القابضة في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة انها تعتزم التفويت بالبيع لحساب الدولة عن طريق طلب عروض في كامل مساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة البالغة 100 بالمائة من راس مال شركة "ألفا فورد".وللغرض تم تكليف التيجاري للوساطة المالية كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت بالبيع.وشركة "ألفا فورد" كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهي شركة خفية الاسم أسست سنة 2002 براس مال بقيمة 1500.000 دينار وذلك بهدف بيع سيارات جديدة للخواص وقطع غيار لعلامة "فورد" بالاضافة الى تقديم خدمات ما بعد البيع.ويمكن للمستثمرين المعنيين سحب ملفات الانتقاء بداية من 3 جويلية 2019 من مقر الكرامة القابضة بضفاف البحيرة بتونس العاصمة ويجب على المستثمر المهتم بالمشاركة أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية .كما يمكن للمستثمرين المشاركة بصفة فردية أو في إطار مجمع يمثله رئيس ومتكون من اشخاص لا طبيعيين حاملين للجنسية التونسية.في حين يمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة في عرض الطلب حسب ما يسمح به القانون عدد 61 من 14 الى 30 اوت 1961 الخاص بتحديد شروط ممارسة بعض الانشطة التجارية.وينبغي على المستثمرين تقديم ملفاتهم للمشاركة في عملية التفويت قبل نهاية يوم 28 أوت 2019