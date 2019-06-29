لسعد اليعقوبي: نتائج الباكلوريا دليل على ان المردسين ادوا دورهم الوطني والاخلاقي

Samedi 29 Juin 2019



وات

- قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعوقبي، السبت بالحمامات، ان "نتائج امتحان الباكلوريا التي تميزت بتطور على مستوى النسب والقيمة العلمية دليل على ان ما حدث في السنة الدراسية (تواتر الاضرابات) كان بمنأى عن واجب المدرسين الوطني والاخلاقي الذي قاموا به بكل اقتدار.واكد اليعقوبي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للمالية والتخطيط، "ان المدرسة العمومية رغم ما فيها من مشاكل وهنات ونقائص ما تزال هي الرائدة وصاحبة الامتياز والتميز وبامكان الدولة ان تراهن عليها من خلال استثمار حقيقي". واوضح "ان استمرار المدرسة العمومية في الاضطلاع بدورها في التميز والتفوق يحتاج الى اصلاحات جدية وحقيقية لتجاوز الاشكاليات الكبرى التي تعانيها المؤسسة التربوية و"ما على الوزارة او الحكومة الا ان تعجل بالاصلاح".وبين ان هذه الفترة، التي تسبق السنة الدراسية الجديدة ستبين ان وجدت مؤشرات حقيقية للاصلاح والتعاطي مع المدرسة على انها هم مشترك بين الاطراف الاجتماعية او ان المسالة تقتصر على "بالونات اعلامية".وشدد اليعقوبي على ان النقابة التي اعتبرت، "ان مرحلة الجذب مع الوزارة انتهت منذ امضاء الاتفاق، وهي الان في مرحلة التفاوض حول تفعيل اتفاقات 9 فيفري، ستتعاطى هذه السنة مع الوزارة "بكل صرامة في علاقة بالمدرسة ونقائصها وعلى راسها الانتداب و ملف الاموال والهبات التي تلقتها وزارة التربية خلال الاربعة سنوات الاخيرة من اجل اصلاح المنظومة التربوية".واشار بخصوص اعلان الوزارة فتح باب الانتدابات الى "انه من المؤسف الحديث عن انتدابات بالجملة بينما في المقابل لا يتضمن قانون المالية فصولا تنص على ذلك مبرزا انه قد آن الاوان للحديث بكل وضوح ان كان هناك انتدابات فعلية وعلى اي قاعدة ووفق لاي شروط ووفق اي حاجيات".ولاحظ ان على الوزارة توضيح كيف ستتم عملية الانتدابات وهل سيتم اللجوء الى "اليات الانتدابات الهشة والمهينة بالعقود وباجور متدنية وهو ما اعتبره مواصلة لتدمير المدرسة العمومية.