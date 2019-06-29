أحمد نجيب الشابي: مصالح جل النواب وراء تعطل تشكيل المحكمة الدستورية

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - وصف احمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية خلال استضافته اليوم السبت 29 جوان 2019، في برنامج ”Zone Franche” على اذاعة أكسبريس ومن تقديم مريم بلحسين , أن عدم وجود محكمة دستورية إلى غاية اليوم بالثغرة كبيرة في النظام السياسي .
واشار أن الحل الوحيد هو أن تتشكل المحكمة الدستورية في وقت قصير قائلا ” الحل الوحيد والذي من الصعب جدا تحقيقه هو ان تتشكل المحكمة الدستورية والتي يظل استكمال اعضائها مرتبط بإرادة النواب الذين جلهم مصالحهم الحزبية تتقدم المصالح العامة وفق تعبيره ”.
كما بين الشابي أنه لو وقع شغور في منصب رئيس الجمهورية لكان سيُدفع المجتمع التونسي إلى استحقاق غير مهيأ له وفق قوله .
الحالة الصحية لرئيس الجمهورية تحسنت فعلا
وأفاد الشابي بأن العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد تثبت بأن الوضع الأمني مازال هشا في تونس وفي العالم .
وبخصوص تزامن التفجيرات الإرهابية مع مرض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد أنه ليس من انصار نظرية المؤامرة مشيرا إلى أن تدهور الحالة الصحية للرئيس لم يكن أمرا مباغتا باعتبار انه قد كان تم نقله مؤخرا إلى المستشفى العسكري .
وأكد الشابي أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية قد تحسنت فعلا مشيرا إلى أن الرئيس في وعي تام ولكن مازالت وضعيته الصحية تستدعي إقامته بالمستشفى العسكري.
واشار أن الحل الوحيد هو أن تتشكل المحكمة الدستورية في وقت قصير قائلا ” الحل الوحيد والذي من الصعب جدا تحقيقه هو ان تتشكل المحكمة الدستورية والتي يظل استكمال اعضائها مرتبط بإرادة النواب الذين جلهم مصالحهم الحزبية تتقدم المصالح العامة وفق تعبيره ”.
كما بين الشابي أنه لو وقع شغور في منصب رئيس الجمهورية لكان سيُدفع المجتمع التونسي إلى استحقاق غير مهيأ له وفق قوله .
الحالة الصحية لرئيس الجمهورية تحسنت فعلا
وأفاد الشابي بأن العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد تثبت بأن الوضع الأمني مازال هشا في تونس وفي العالم .
وبخصوص تزامن التفجيرات الإرهابية مع مرض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد أنه ليس من انصار نظرية المؤامرة مشيرا إلى أن تدهور الحالة الصحية للرئيس لم يكن أمرا مباغتا باعتبار انه قد كان تم نقله مؤخرا إلى المستشفى العسكري .
وأكد الشابي أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية قد تحسنت فعلا مشيرا إلى أن الرئيس في وعي تام ولكن مازالت وضعيته الصحية تستدعي إقامته بالمستشفى العسكري.
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