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بلغت 1200 هكتارا منذ انطلاق حملة الاسترجاع : الدّولة تسترجع 103 هك من أراضيها المستولى عليها بالقصرين

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية القصرين اليوم السبت 29 جوان 2019 مساحة 103 هك تابعة للضيعة الدولية الفلاحية " بريشو " الكائنة بمدينة سبيطلة.

وقد تم استرجاع هذا العقار الدولي بحضور كافة أجهزة الدّولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية إثر تنفيذ 7 قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.


وقد تولى ديوان الأراضي الدولية بالجهة التعهد بالمساحة المسترجعة في انتظار إعادة توظيفها طبق الإجراءات القانونية المعمول بها في اقرب الآجال.

جدير بالذكر أن المساحة الجملية للأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بولاية القصرين منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع عقارات الدولة المستولى عليها بلغت إلى حد الآن 1200 هكتارا .

  
  
     
  
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Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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