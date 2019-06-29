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قابس: انتخاب رباب بنكريم رئيسة لبلدية مطماطة

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
وات - تم خلال جلسة انتخابية انعقدت في مقرّ بلدية مطماطة أوّ أمس انتخاب رباب بنكريم رئيسة جديدة للمجلس البلدي بهذه البلدية السياحية في ولاية قابس.
وتمّ في هذه الجلسة أيضا انتخاب هادي ذهيبي مساعدا أوّلا للرئيسة وعواطف عامر مساعدا ثانيا ونبيهة بوعلي مساعدا ثالثا.

وكان المجلس البلدي بمطماطة قد سجل شغورا على مستوى رئاسته منذ يوم 06 جوان الجاري بعد وفاة رئيس هذه البلدية الراحل أيمن شعبان نتأثّرا بحروق بليغة كان قد أصيب بها في بداية مارس الماضي خلال مشاركته في إطفاء حريق شبّ بمحلّ في مدينة مطماطة.


  
  
     
  
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Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
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Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
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Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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