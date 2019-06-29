التوقيت الاداري خلال الفترة الصيفية

Samedi 29 Juin 2019



باب نات

- تعلم رئاسة الحكومة أن توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون بداية من غرّة جويلية 2019 إلى غاية يوم 31 أوت 2019 على النحو التالي:- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).- يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).