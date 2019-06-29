حذف مؤقت لسفرات قطارات احواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية

Samedi 29 Juin 2019
وات - اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن حذف سفرات قطارات الاحواز بين محطتي المكنين والمهدية غدا الاحد 30 جوان 2019 وذلك نظرا لوجود اشغال صيانة للسكة.
وأكدت الشركة في بلاغ اصدرته، السبت، تواصل حركة سير القطارات بصفة عادية بين محطتي سوسة باب الجديد والمكنين.
وأكدت الشركة في بلاغ اصدرته، السبت، تواصل حركة سير القطارات بصفة عادية بين محطتي سوسة باب الجديد والمكنين.
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Par:slimene (France )
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