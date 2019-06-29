القصرين : القبض على تكفيري في سبيبة هدد إمام جمعة بالقتل لاستنكاره العمليات الإرهابية الأخيرة بالعاصمة

Samedi 29 Juin 2019
وات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الأمن في سبيطلة من ولاية القصرين، مساء أمس الجمعة ، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قام بتهديد إمام مسجد في معتمدية سبيبة بالقتل مع توعّده بقدوم عناصر إرهابية من ليبيا لاستنكار الإمام في خطبة الجمعة للعمليتين الإرهابيتين اللتين جدّتا صباح أوّل أمس الخميس بتونس العاصمة وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الوحدات الأمنية حجزت لدى المشتبه به كتبا ذات منحى تكفيري وأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به بتهمة الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وجاري التحري معه لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف مساندة له.
وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الوحدات الأمنية حجزت لدى المشتبه به كتبا ذات منحى تكفيري وأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به بتهمة الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وجاري التحري معه لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف مساندة له.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس