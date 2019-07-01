جولة في عدد من صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية

Lundi 01 Juillet 2019



وات

جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين غرة جويلية 2019

- تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضدّ كل من أشاع خبر وفاة رئيس الجمهورية وامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي يطالب بتقديم تقرير واضح على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية اضافة الى طالب تونسي سيمثل تونس في بطولة العالم في مسابقة "مايكروسوفت" في الإعلامية التي ستنعقد بمدينة نيويورك ..وقد افاد موقع " الشارع المغاربي " أن النيابة العمومية تحركت وفتحت بحثا تحقيقيا ضد كل من نشر إشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وفق ما ورد في تدوينة كتبها المحامي وعضو المجلس الوطني لحزب حركة "تحيا تونس " سمير عبد الله على صفحته الخاصة على "الفايسبوك" .وافاد الاستاذ سمير عبد الله ، أن البحث سيشمل حوالي 100 صفحة روّجت الخبر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بتاريخ 26 جوان المنقضي.وتطرق موقع اذاعة "موزاييك اف ام " الى مداخلة الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في برنامج "ميدي شو " التي اكدت فيها أنّ صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن كبير وسيغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، فور السماح له من طرف الإطار الطبي المشرف.واضاف المتحدثة ، "إنّه سيقع إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للباجي قايد السبسي وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصّل، فور مغادرته المستشفى.وأشارت قراش إلى أنها لا تعلم بعد تاريخ مغادرة السبسي للمستشفى ولا يمكنها الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية احتراما للقانون، مضيفة "الجهة الوحيدة المخولة لها الكشف عما تعرض له السبسي هي الإطار الطبي في المستشفى العسكري .ونقل نفس الموقع ، "عن قناة " الشروق" الجزائرية، وثائقي مطول يحمل عنوان 'ثمن البيعة'، تناول الحرب الدامية التي دارت رحاها بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وداعش بمدينة درنة.واضاف ان الوثائقي عرض شهادة إرهابي داعشي يدعى 'عبد الرزاق ناصف' تم اصطحابه وسط غابة بمدينة درنة، وأكد للفريق الصحفي 'تصفية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري'.كما أبرز أنهما دُفنهما في المكان الذي تنقلوا إليه.كما كشف 'عبد الرزاق ناصف' الذي ظهر في الفيديو ، أن سفيان ونذير تعرضا للضرب والتعليق مدة 10 أيام، مشيرا إلى أن 3 عناصر من التنظيم يحملون الجنسية التونسية ('أبو أنس' و'أبو حمزة' و'أبو ماريا') هم من قدموا معلومات مفصلة عنهما، وخاصة عن سفيان، للسرية الأمنية بدرنة التابعة لـ "داعش" ليقتلا ويدفنا بغابة "بومسافر" بالمدخل الغربي للمدينة وفق ما جاء في الموقع ذاته .واورد موقع اذاعة " شمس اف ام" تصريحا للامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي طالب فيه الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بتقديم تقرير واضح حول صحة الرئيس الباجي قايد السبسي.واعتبر زهير المغزاوي ، في تصريح للاذاعة ، أنه من غير المعقول أن يقدم نجل الرئيس حافظ قايد السبسي معطيات حول صحة رئيس الدولة للتونسيين .وجاء في نفس الموقع ، ان النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو ، نفى ما تم ترويجه من محاولة لافتكاك السلطة من رئيس البرلمان محمد الناصر لتولي مهام رئيس الجمهورية.وأوضح مورو ، أنه دعا يوم الخميس المنقضي رئيس البرلمان محمد الناصر للحضور في اجتماع مكتب المجلس اثر تقدم عدد كبير من النواب بطلب لعقد اجتماع بخصوص الاعمال الارهابية التي جدت بالعاصمة ، مؤكدا "أنه ابعد الناس عن التفكير في رئاسة الجمهورية ولا يمكن أن ينوب الرئيس إلا رئيس المجلس" وفق تعبيره .ونشر موقع اذاعة " اكسبريس اف ام " ان أيمن خذرية الطالب بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة، سيمثل تونس في بطولة العالم في مسابقة "مايكروسوفت" في الإعلامية (Microsoft MOS) التي ستنعقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 28 جويلية 2019 واشار الموقع ، الى ان أيمن خذرية المرسم بالسنة الأولى في الإجازة التطبيقية في تكنولوجيا الملتيميديا والواب كان قد فاز بالجائزة الأولى وطنيا في مسابقة "مايكروسوفت" في الإعلامية التي سجلت مشاركة أكثر من 150 طالب متفوق في المسابقات الجهوية.وقد تحصل كل المتفوقين في المسابقات الجهوية على شهادة في الاعلامية من شركة "مايكروسوفت" العالمية في هذه المسابقة التي انتظمت بالشراكة بين شركة "مايكروسوفت" والشبكة الجامعية لمراكز المهن وإشهاد الكفاءات 4C وفق ما ورد في الموقع .وذكر نفس الموقع ان السفارة الأميركية في تونس ،اعلنت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر " انه سيتم اغلاق السفارة امام المواطنين اليوم الاثنين باستثناء خدمات الطوارىء وذلك لمخاوف امنية " ، مضيفا ان السفارة الامريكية لم توضح طبيعة تلك المخاوف الامنية .