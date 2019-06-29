Prévisions pour samedi 29 juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
- Tempslocalement brumeux le matin puis ciel généralement peu nuageux.
-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud faible à modéré.
-Mer peu agitée.
-Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 30 et 34°C sur les régions côtières et entre 35 et 40°C sur le reste du pays.
-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud faible à modéré.
-Mer peu agitée.
-Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 30 et 34°C sur les régions côtières et entre 35 et 40°C sur le reste du pays.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|19:44
|16:14
|12:30
|05:02
|03:06
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32°
|34°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|34°-25
|35°-24
|35°-24
|36°-26
|38°-27
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس