حملة تحسيسية للديوان الوطني للحماية المدنية للوقاية من الحرائق

Samedi 29 Juin 2019



وات

- ينظم الديوان الوطني للحماية المدنية، يوم السبت، حملة تحسيسية تحت شعار "معا لحماية أنفسنا وممتلكاتنا وغاباتنا"، بعدد من مناطق البلاد، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والغابات.وستشمل هذه الحملة التحسيسية مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، ومنطقة تبردقة بنفزة من ولاية باجة، ومدينة نبر من ولاية الكاف، ومدينة سجنان من ولاية بنزرت، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية.ويشارك في تنفيذ هذه الحملة التحسيسية، متطوعون من الجمعيات الجهوية للتطوع في خدمة الحماية المدنية بالولايات المذكورة، وذلك بدعم من مشروع التعاون التونسي الأوروبي لتطوير قدرات واستعدادات الحماية المدنية التونسية.