''الهايكا'' تقرر سحب الإجازة الممنوحة للإذاعة الخاصة ''صراحة أف أم''

Vendredi 28 Juin 2019
وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، إلغاء الإتفاقية وسحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة "صراحة أف أم"، بسبب تواصل انقطاع البث الاذاعي لمدّة تجاوزت التسعين يوما.
وأوضحت "الهايكا"، في بلاغ لها يوم الجمعة، ان قرارها جاء استنادا إلى أحكام الفصلين 17 (الفقرة 2) و76 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.
وينصّ الفصل 17 على أنه "في حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان تواصل أسباب الانقطاع ".
وكانت "الهايكا" قد منحت إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "صراحة اف ام" بتاريخ 11 ديسمبر 2014 ، إلا ان الاذاعة توقفت منذ 31 اوت 2017 عن بث برمجتها الأساسية واقتصرت على بث قائمة أغاني، بسبب تفاقم الخلافات بين الشركاء المساهمين، ثم توقف البث نهائيا بداية من 18 سبتمبر 2018 ، بعد تسريح جميع الأعوان والصحفيين العاملين بها، وفق الإشعار الوارد على الهيئة من وحدة الرصد التابع لها.
كما وردت على "الهايكا" مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتاريخ 17 أفريل 2019 ، تبيّن من خلالها بأن توقف إذاعة "صراحة اف ام" عن البث قد فاقت مدّته الستة أشهر.
وأوضحت "الهايكا"، في بلاغ لها يوم الجمعة، ان قرارها جاء استنادا إلى أحكام الفصلين 17 (الفقرة 2) و76 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.
وينصّ الفصل 17 على أنه "في حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان تواصل أسباب الانقطاع ".
وكانت "الهايكا" قد منحت إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "صراحة اف ام" بتاريخ 11 ديسمبر 2014 ، إلا ان الاذاعة توقفت منذ 31 اوت 2017 عن بث برمجتها الأساسية واقتصرت على بث قائمة أغاني، بسبب تفاقم الخلافات بين الشركاء المساهمين، ثم توقف البث نهائيا بداية من 18 سبتمبر 2018 ، بعد تسريح جميع الأعوان والصحفيين العاملين بها، وفق الإشعار الوارد على الهيئة من وحدة الرصد التابع لها.
كما وردت على "الهايكا" مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتاريخ 17 أفريل 2019 ، تبيّن من خلالها بأن توقف إذاعة "صراحة اف ام" عن البث قد فاقت مدّته الستة أشهر.
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Par:karimyousef (France )
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