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نداء تونس:السبسي التقى يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي بالمستشفى العسكري

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - أعلن حزب نداء تونس في بيان مساء المعة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، استقبل صباح الجمعة بالمستشفى العسكري بتونس ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس، وتمّ اطلاعه على مستجدات المرحلة القادمة والوضع العام في البلاد، حسب نصّ البيان.

وأضاف البلاغ أنّ القاء كان ''فرصة طيبة للوقوف على تطور صحة سيادته والإطمئنان عليه.''



وكانت رئاسة الجمهورية، افادت يوم الخميس في بلاغ إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله في صباح نفس اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

  
  
     
  
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Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
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Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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