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عمر الولباني: منظومة التعليم الخاص تعجز عن تحقيق نتائج ايجابية في الباكالوريا رغم انتفاعها من التعليم العمومي

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - اعتبر المدير العام للامتحانات الوطنية عمر الولباني مساء اليوم الجمعة، أن منظومة التعليم الخاص عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية في امتحان الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019 بالمقارنة مع التعليم العمومي رغم استفادتها منه.
وأشار الولباني في تحليله لهذه النتائج في تصريح أدلى به لـ(وات)، أنه رغم ارتفاع نسبة النجاح بالمعاهد الخاصة الى 31ر7 بالمائة مقابل 5 بالمائة في العام الماضي، الا أنها تبقى ضعيفة بالمقارنة مع نظيراتها المسجلة ب 37 بالمائة في التعليم العمومي.

وأبرز أن المنظومة الخاصة بحاجة الى التعديل الذاتي لتتمكن من بلوغ نتائج ايجابية في المناظرات والامتحانات الوطنية ومنها امتحان الباكالوريا، قائلا "معظم التلاميذ في المعاهد الخاصة كانوا تلقوا تكوينيا أساسيا في التعليم العمومي، ومدرسو التعليم العمومي يدرسون في المعاهد الخاصة الا أن نتائج هذه الأخيرة ظلت ضعيفة أمام التعليم العمومي".


ولفت الى أن التعليم الخاص سجل خلال هذه الدورة، 200 حالة غش وسوء سلوك أي ما يعادل نصف حالات الغش في التعليم العمومي الذي سجل 440 حالة غش وسوء سلوك، رغم تسجيل فارق بالآلاف في عدد المترشحين لاجتياز هذه الدورة، ذلك أن المترشحين عن التعليم الخاص بلغ 18 ألف مترشح فقط مقابل 107 ألف عن التعليم العمومي.

واستأثرت ولاية صفاقس بالمراتب الأولى في نسب النجاح،اذ حلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 في المرتبة الأولى في حين تحصلت المندوبية الجهوية بصفاقس1 على المرتبة الثالثة وطنيا في حين تذيلت المندوبيات الجهوية بالولايات الداخلية سلم ترتيب نسب النجاح وطنيا، وفق ما أبرزه المسؤول.
وخلص الى أن تسجيل مندوبيات التربية بالولايات الداخلية أدنى نسب النجاح يرجع بالأساس الى عوامل تربوية واقتصادية واجتماعية، مشيرا، الى أن استقرار الاطار التربوي في ولاية صفاقس فضلا عن الاستثمار في التعليم يمثلان السبب الرئيسي لتفوق مرشحيها في اجتياز الباكالوريا .

من جانب آخر، ذكر المدير العام للامتحانات الوطنية، أن ولاية صفاقس سجلت 5 حالات غش فقط لتأتي الأخيرة في ترتيب محاولات الغش المسجلة في هذه الدورة، مقابل نيلها المراتب الأولى في نسب النجاح رغم عدم نيل أي من مرشحيها مرتبة التفوق وطنيا في أعلى المعدلات.
جدير بالتذكير أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لاختبار الباكالوريا لسنة 2019 بلغت 96ر31 بالمائة (40385) مقابل 88ر29 بالمائة للعام المنقضي، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة وزارة التربية.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali (1-1)
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire (1-0)
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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