أيمن خذرية الطالب بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة يمثل تونس في مسابقة ''مايكروسوفت'' العالمية بنيويورك

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- سيمثل أيمن خذرية الطالب بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة، تونس في بطولة العالم في مسابقة "مايكروسوفت" في الإعلامية (Microsoft MOS) التي ستنعقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 28 جويلية 2019 وكان أيمن خذرية المرسم بالسنة الأولى في الإجازة التطبيقية في تكنولوجيا الملتيميديا والواب قد فاز بالجائزة الأولى وطنيا في مسابقة "مايكروسوفت" في الإعلامية التي سجلت مشاركة أكثر من 150 طالب متفوق في المسابقات الجهوية.وتحصل كل المتفوقين في المسابقات الجهوية على شهادة في الاعلامية من شركة "مايكروسوفت" العالمية في هذه المسابقة التي انتظمت بالشراكة بين شركة "مايكروسوفت" والشبكة الجامعية لمراكز المهن وإشهاد الكفاءات 4C وقد تم تكريم الطالب أيمن خذرية، اليوم الجمعة من خلال استقباله من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، بحضور بلال المغراوي استاذ الإعلامية بالمعهد ومدير مركز المهن ومؤطر الطالب أيمن خذرية.