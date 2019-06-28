Radio Babnet Tunisie On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  

البنك الافريقي للتنمية يضع على ذمة '' بي هاش بنك'' خط تمويل بقيمة 100 مليون أورو لتمويل القطاع الخاص

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - منح مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية ، أمس الخميس، بي هاش بنك ( بنك الأسكان ) خط تمويل بقيمة 100 مليون أورو ( زهاء 326 مليون دينار تونسي) لمساعدته على دعم القطاع الخاص في تونس.

وأوضح البنك الافريقي للتنمية ، في بلاغ له ، أن هذا الخط سيمكن "بي هاش بنك " من دعم أنشطته التمويلية الموجهة الى المؤسسات العاملة في مجال الصحة والسكن الإجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
وأضاف البنك ، في ذات السياق، " ان الفاعلين في القطاع الخاص سيتحصلون على قروض طويلة الأمد بكلفة مقبولة تمكنهم من فرص جديدة للاستثمار والتنمية ".


وقال المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي " نحن سعداء بتمتين الشراكة مع " بي هاش بنك" من أجل خدمة المؤسسات التونسية وهذا التمويل الجديد سيشكل رافعة لدعم القدرات الإنتاجية وتحفيز النمو في تونس ".

واعتبرت المديرة العامة المساعدة لأفريقيا ممثلة تونس بالبنك الإفريقي للتنمية باسين دياما فال " ان خط التمويل سيدعم جهود البنك في مجال إتاحة افاق تنمية جديدة أمام القطاع الخاص تسمح بخلق الوظائف".
وسيسهم هذا الخط التمويلي في دعم وتنويع قدرات الإنتاج في تونس ودعم النمو في مختلف القطاعات الإقتصادية ويهدف بشكل أوسع الى المساهمة في تحسين تنافسية البلاد وخلق عائدات ضريبية إضافية وخلق فرص عمل جديدة.
ويستجيب هذا الخط الى أهداف تونس في مجال دعم القطاع الخاص ومع الأولويات الخمس للبنك الافريقي للتنمية الذي اعتبر انه بفعل هذا الخط ستجد المؤسسات التونسية موارد هامة موضوعة على ذمتها بما يمكنها من توسيع فرصها الإستثمارية.
وتعد تونس ، التي ساهمت في تأسيس البنك الافريقي للتنمية سنة 1964 ، من أهم المستفيدين من خدمات البنك اذ تلقت إجمالا تمويلات ناهزت 9 مليار دولار أمريكي غطت قطاعات من بينها الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والقطاع المالي والتنمية الاجتماعية.

  
  
     
  
cadre-e7703b651c62df26e642d69d9f3833eb-2019-06-28 19:21:57






0 de 0 commentaires pour l'article 184807



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali (1-1)
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الجمعة 28 جوان 2019 | 24 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:30 05:01 03:06
31°
 30° % 38 :الرطــوبة
تونــس 25°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2535°-2535°-2536°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    12976,9

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27094 DT        1$ =2,87791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   261,0 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561746994|184807 250|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires