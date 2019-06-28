متفوقون في باكالوريا 2019 يؤكدون أن حسن الاستعداد وتوفير التأطير النفسي أهم عوامل التميز المدرسي

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- يشكل حسن الاستعداد وتوفير أفضل ظروف التأطير النفسي أهم عوامل بلوغ التفوق في مناظرة اختبار الباكالوريا، وفق ما أفاد به عدد من المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا خلال تصريحات أدلوا بها لـ(وات) اليوم الجمعة، اثر الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا للعام الحالي.وأكد ياسين الكتاري الحائز على أعلى معدل وطني ب 77ر19، انه كان ينتظر تحقيق نتيجة جيدة قبل الاعلان عن النتائج رسميا، مبينا، أنه استفاد من التأطير الذي لقيه من قبل الاطار التربوي على امتداد العام الدراسي.وأثنى الكتاري الذي ترشح لاجتياز المناظرة عن المعهد النموذجي بأريانة، على مبادرة أستاذه في التربية المدنية سفيان بوغانم بتكوين ناد للتدريس، مشيرا، الى أن انخراطه في النادي ساعده وزملاءه على امتصاص الضغط النفسي وعلى الاستعداد للباكالوريا. ووصف " استعداده للامتحانات ب"العادي لكنه أكد أنه يقوم يوميا بالتحضير يوميا للامتحان، لافتا، الى أنه كان يحتل المراتب الأولى على امتداد سنوات دراسته قبل اجتيازه احتبار الباكالوريا.في المقابل، أقر زميله المتفوق عن المعهد النموذجي بالمنستير حمدي القفصي الحاصل على ثالث معدل وطني ب53ر19 بتفاجئه بالنتيجة، قائلا "لم أتوقع تحقيقها"خصوصا وأنها تجاوزت معدله السنوي المقدر ب8ر18. وأكد، أن التقييم الجيد في المعهد النموذجي ساعده على التفوق، وأن صعوبة الامتحانات على امتداد السنة في هذه المعاهد ونجاعة التكوين بها تدعم تميز مرشحيها من التلاميذ بالمقارنة مع زملائهم ممن يترشحون عن المعاهد العمومية غير النموذجية. وأضاف بشأن مستقبله الجامعي، أنه يخير اتمام دراساته الجامعية بتونس، ملمحا، الى امكانية مغادرته للدراسة بالخارج في حال نيله الفرصة المناسبة لطموحاته.من جهتها، عبرت التلميذة آمنة الحبيب صاحبة المرتبة الرابعة في أعلى المعدلات الوطنية ب 04ر18 في اختصاص الاقتصاد والتصرف عن رغبتها في اتمام دراستها في تونس في مجالات تتصل بذات الاختصاص، مبينة، أن تفوقها في الدورة الرئيسية للباكالوريا كان بمثابة التتويج لمجهوداتها طيلة العام الدراسي.جدير بالتذكير أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لاختبار الباكالوريا لسنة 2019 بلغت 96ر31 بالمائة (40385) مقابل 88ر29 بالمائة للعام المنقضي، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة وزارة التربية.واحتلت شعبة الرياضيات الصدارة في نسب النجاح بـ95ر57 بالمائة تلتها الرياضة بنسبة 19ر57 بالمائة وفي المرتبة الثالثة علوم التقنية بنسبة 15ر38بالمائة والعلوم التجريبية بنسبة 61ر37 بالمائة وعلوم الاعلامية بنسبة 22ر30 بالمائة والاقتصاد والتصرف بنسبة 36ر24 بالمائة.وشهدت شعبة الآداب زيادة في عدد الناجحين خلال هذه الدورة حيث بلغ هذه السنة 82ر21 بالمائة والتي لم تتجاوز في السنة الفارطة 26ر12 بالمائة.وسجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة نجاح في هذه الدورة ب 32ر49 بالمائة في حين سجلت ولاية القصرين أضعف نسبة ب 8ر16 بالمائة.يذكر أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا هذه السنة بلغ 126 الفا و100 تلميذ من بينهم أكثر من 18 ألف تلميذ ينتمون الى المعاهد الخاصة.