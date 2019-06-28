سمير الطيب: تونس تمتلك عديد الخبرات يمكن للقارة الافريقية الاستفادة منها في اطار التعاون التقني

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ، الجمعة ، أن تونس تمتلك عديد الخبرات في عدة قطاعات ومستعدة لإرسال خبرات تقنية لبحث سبل التعاون مع الدول الإفريقية .وشدد الطيب ، في كلمة له أمام عدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين في تونس والحاضرين في اطار اجتماع الدورة الرابعة لأيام الصداقة الإفريقية الخاصة برؤساء البعثات الدبلوماسية الافريقية المعتمدة بتونس، على أهمية تبادل الخبرات في المجال الفلاحي على المستوى الإفريقي بما فيها الموارد المائية وتربية الماشية والصيد البحري والبحث العلمي الفلاحي.وبين أن هذا اللقاء تندرج في إطار توجه تونس نحو القارة الإفريقية خاصة بعد المصادقة على انضمامها للمجموعة الاقتصادية لشرق وجنوب إفريقيا " الكوميسا ".وتابع المشاركون في الاجتماع عروضا حول الفلاحة التونسية وخاصة منها الانتاج النباتي والحيواني والفلاحة البيولوجية و الارشاد والتكوين الفلاحي والبحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي وتجربة المرأة الريفية في تونس والاستثمارات الفلاحية وفرص الشراكة والتجربة التونسية في مجال المياه.وبين الطيب ان اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون التونسي الإفريقي في المجال الفلاحي اعتمادا على موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمكانة الاقتصادية التي تحظى بها بالقارة الافريقية" .ويهدف الاجتماع الى تعزيز الشراكة جنوب جنوب وبتوفير عديد الفرص لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين البلدان الافريقية وتبادل الخبرات في المجال الفلاحي بما فيها الموارد المائية وتربية الماشية والصيد البحري.وشدد الطيب على أهمية تدعيم التعاون الثلاثي بين تونس والبلدان الإفريقية والمنظمات الدولية لانجاز منصة لتحويل للمنتجات الفلاحية بتونس ستساعد على تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الفلاحبية التونسية لإفريقيا ولاحظ ان الاجتماع يدفع في اتجاه احداث مركز دولي بتونس يعنى بالتكوين وبناء القدرات والتعاون الدولي يكون موجها للمختصين في المجال بالقارة الافريقية وتنظيم صالون دولي بتونس للتعريف بالمنتجات الفلاحية الافريقية.