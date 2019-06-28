قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية زغوان

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية زغوان المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 28 جوان 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:· إحداث قسم أمراض الدم السريري مع بعث مستشفى نهاري لمعالجة الأمراض السرطانية وتوفير التجهيزات اللازمة للقسم بالمستشفى الجهوي بزغوان.· استكمال تركيز تجهيزات بنك الدم ودعمه بالموارد البشرية بالمستشفى الجهوي بزغوان.· إحداث قسم استشفائي جامعي في اختصاص الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.· الانطلاق في الإجراءات الخاصة بإحداث مستشفى جهوي صنف ب بالفحص.· التسريع باستكمال أشغال التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بالفحص.· تطوير الخط الأول بالجهة عبر إحداث مراكز صحة أساسية صنف 4 ومراكز وسيطة.· تأهيل الشبكة المعلوماتية بالمستشفى الجهوي بزغوان.· تدعيم الجهة الصحية بالتجهيزات قبل موفّى سنة 2019 ومن أهمها:- Scanner و Echo gynéco-obstétrique لفائدة المستشفى الجهوي بزغوان.- طاولة ثابتة للأشعة لفائدة المستشفى المحلي بالفحص.· تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص:- 01 طبيب اختصاصي في جراحة العيون.- 01 طبيب اختصاصي في الطب الاستعجالي.· تعيين رؤساء أقسام أمراض الرئة والطب العام وتصفية الدم.· تدعيم المؤسسات الصحية بجهة زغوان بالموارد البشرية في كل من:- بنك الدم ووحدة طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بزغوان.- وحدات الأشعة والمخبر بالمستشفى المحلي بالناظور.- وحدة المخبر وقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالفحص.- المركز الوسيط بالزريبة.