قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية زغوان

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية زغوان المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 28 جوان 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:
· إحداث قسم أمراض الدم السريري مع بعث مستشفى نهاري لمعالجة الأمراض السرطانية وتوفير التجهيزات اللازمة للقسم بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· استكمال تركيز تجهيزات بنك الدم ودعمه بالموارد البشرية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· إحداث قسم استشفائي جامعي في اختصاص الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· الانطلاق في الإجراءات الخاصة بإحداث مستشفى جهوي صنف ب بالفحص.
· التسريع باستكمال أشغال التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بالفحص.
· تطوير الخط الأول بالجهة عبر إحداث مراكز صحة أساسية صنف 4 ومراكز وسيطة.
· تأهيل الشبكة المعلوماتية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· تدعيم الجهة الصحية بالتجهيزات قبل موفّى سنة 2019 ومن أهمها:
- Scanner و Echo gynéco-obstétrique لفائدة المستشفى الجهوي بزغوان.
- طاولة ثابتة للأشعة لفائدة المستشفى المحلي بالفحص.
· تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص:
- 01 طبيب اختصاصي في جراحة العيون.
- 01 طبيب اختصاصي في الطب الاستعجالي.
· تعيين رؤساء أقسام أمراض الرئة والطب العام وتصفية الدم.
· تدعيم المؤسسات الصحية بجهة زغوان بالموارد البشرية في كل من:
- بنك الدم ووحدة طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بزغوان.
- وحدات الأشعة والمخبر بالمستشفى المحلي بالناظور.
- وحدة المخبر وقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالفحص.
- المركز الوسيط بالزريبة.
· إحداث قسم أمراض الدم السريري مع بعث مستشفى نهاري لمعالجة الأمراض السرطانية وتوفير التجهيزات اللازمة للقسم بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· استكمال تركيز تجهيزات بنك الدم ودعمه بالموارد البشرية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· إحداث قسم استشفائي جامعي في اختصاص الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· الانطلاق في الإجراءات الخاصة بإحداث مستشفى جهوي صنف ب بالفحص.
· التسريع باستكمال أشغال التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بالفحص.
· تطوير الخط الأول بالجهة عبر إحداث مراكز صحة أساسية صنف 4 ومراكز وسيطة.
· تأهيل الشبكة المعلوماتية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· تدعيم الجهة الصحية بالتجهيزات قبل موفّى سنة 2019 ومن أهمها:
- Scanner و Echo gynéco-obstétrique لفائدة المستشفى الجهوي بزغوان.
- طاولة ثابتة للأشعة لفائدة المستشفى المحلي بالفحص.
· تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص:
- 01 طبيب اختصاصي في جراحة العيون.
- 01 طبيب اختصاصي في الطب الاستعجالي.
· تعيين رؤساء أقسام أمراض الرئة والطب العام وتصفية الدم.
· تدعيم المؤسسات الصحية بجهة زغوان بالموارد البشرية في كل من:
- بنك الدم ووحدة طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بزغوان.
- وحدات الأشعة والمخبر بالمستشفى المحلي بالناظور.
- وحدة المخبر وقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالفحص.
- المركز الوسيط بالزريبة.
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Par:karimyousef (France )
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