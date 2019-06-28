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قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية زغوان

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية زغوان المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 28 جوان 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:

· إحداث قسم أمراض الدم السريري مع بعث مستشفى نهاري لمعالجة الأمراض السرطانية وتوفير التجهيزات اللازمة للقسم بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· استكمال تركيز تجهيزات بنك الدم ودعمه بالموارد البشرية بالمستشفى الجهوي بزغوان.

· إحداث قسم استشفائي جامعي في اختصاص الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· الانطلاق في الإجراءات الخاصة بإحداث مستشفى جهوي صنف ب بالفحص.
· التسريع باستكمال أشغال التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بالفحص.
· تطوير الخط الأول بالجهة عبر إحداث مراكز صحة أساسية صنف 4 ومراكز وسيطة.
· تأهيل الشبكة المعلوماتية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
· تدعيم الجهة الصحية بالتجهيزات قبل موفّى سنة 2019 ومن أهمها:
- Scanner و Echo gynéco-obstétrique لفائدة المستشفى الجهوي بزغوان.
- طاولة ثابتة للأشعة لفائدة المستشفى المحلي بالفحص.
· تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص:
- 01 طبيب اختصاصي في جراحة العيون.
- 01 طبيب اختصاصي في الطب الاستعجالي.
· تعيين رؤساء أقسام أمراض الرئة والطب العام وتصفية الدم.
· تدعيم المؤسسات الصحية بجهة زغوان بالموارد البشرية في كل من:
- بنك الدم ووحدة طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بزغوان.
- وحدات الأشعة والمخبر بالمستشفى المحلي بالناظور.
- وحدة المخبر وقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالفحص.
- المركز الوسيط بالزريبة.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali (1-1)
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire (1-0)
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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