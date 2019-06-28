القافلة الوطنية للمدن الذكية تحل بباجة

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- حلت، مساء أمس الخميس ببلدية باجة، القافلة الوطنية للمدن الذكية التى تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والجمعية التونسية للمدن الذكية وجمعية بنزرت 2050 بهدف التحسيس والتعريف بالمدن الذكية والمستدامة ونشر هذا المفهوم.وتضمن اللقاء الذي نظمته هذه القافلة والذي حضره،إضافة إلى رئيس بلدية باجة، عدد هام من مكونات المجتمع المدنى في الجهة، تقديم منهجية عمل المدن الذكية والخدمات التى يجب ان تتوفر فيها ومتطلباتها البيئية والرقمية والمعمارية فضلا عن استعراض عدد من التجارب الناشئة للمدن الذكية ببنرت والمرسي، وتقديم تجربة ولاية بنزرت فى الدراسات المتعلقة بالمدن الذكية والحوكمة البلدية وعدد من تجارب مدن العالم التى تم الاستئناس بها.ودعا برهان الذوادى رئيس الجمعية التونسية للمدن الذكية فى تصريح لمراسلة (وات) بلدية باجة وكل البلديات التونسية الى اعداد برامجها وتصوراتها وتصورات المواطنيين بها وعرضها خلال الملتقي القادم للمدن الذكية المنتظر عقده بتونس من 24 الى 26 سبتمر القادم، والى الاستفادة من التمويلات الوطنية والعالمية التى ستحظى بها مشاريع المدن الذكية.وقال إنه يتواصل فى اطار المرحلة الثانية للمدن الذكية تحسيس البلديات بوجوب توفر نظرة استشرافية للمدن تخطط لسنة 2050 وما بعدها، وعدم الاقتصار على فترة المجالس البلدية فى ضبط المخططات المديرية.كما اقترح تكوين لجنة خاصة بالمدينة الذكية فى المجالس البلدية، مؤكدا أن مفهوم المدينة الذكية ليس معقدا وبالامكان توفر مواصفات المدينة الذكية فى حي او مشروع صغير او مجموعة من المشاريع، وان انجاز عدد من المشاريع الذكية لا يتطلب استثمارات كبيرة مما يمكن كل البلديات مهما كانت امكانياتها ان تندمج فى المدن الذكية.وقد جابت القافلة الوطنية للمدن الذكية خلال الفترة الممتدّة من 24 أفريل الى غاية 1 ماي، 12 ولاية تونسيّة في مرحلة أولى، وتتواصل المرحلة الثانية من 27 جوان الى 04 جويلية لزيارة الـ12 جهة المتبقّية.