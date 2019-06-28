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وزير المواصلات و النقل الليبي يدعو الى تعاون تونسي ليبي لتعزيز شبكات النقل خدمة لتنقل الاشخاص والسلع

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - دعا وزير الموصلات والنقل الليبي ميلاد معتوق ، الجمعة الى تكثيف الجهود بين بلاده وتونس بما يعزز شبكات النقل البري والبحري والجوي بين البلدين ويسهم في تيسير تنقل الأشخاص وفي تنمية المبادلات التجارية في الإتجاهين.

وجاءت دعوة معتوق، خلال لقاء جمعه بتونس بوزير النقل هشام بن احمد ، حضره مسؤولون عن مؤسسات وطنية للنقل في تونس وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل عقب اللقاء.


وجدد الجانبان ، خلال اللقاء، حرصهما على مزيد العمل المشترك للإرتقاء بهذا التعاون الى مرتبة الشراكة الفاعلة في حين أكد معتوق دعمه لكافة المبادرات التي تساهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد بن احمد ، من جانبه ، على أهمية مضاعفة الجهود من أجل مزيد تطوير المبادلات التجارية بما من شانه ضمان سيولة التدفقات، موصيا بضرورة تعزيز فرص الاستثمار في كلا البلدين.

  
  
     
  
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Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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