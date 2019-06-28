الانتاج الصناعي لتونس يتراجع 3,2 بالمائة مع موفي افريل 2019 مدفوعا بتقلص قطاع تكرير النفط وقطاعات اخرى

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- تراجع الإنتاج الصناعي لتونس ، الى حدود شهر أفريل 2019 ، بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بعدة تراجعات قطاعية بلغت 51,4 بالمائة بقطاع تكرير النفط وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الجمعة.وربط المعهد ، في وثيقة الإنتاج الصناعي لشهر أفريل 2019 ، هذا التراجع بتقلص اداء قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 9,1 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10,7 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ المسجل في إنتاج زيت الزيتون.وساهم تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 1,6 بالمائة و قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2 بالمائة و قطاع تكرير النفط بنسبة 51,4 بالمائة في مزيد تراجع الإنتاج الصناعي لتونس.وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي ، في المقابل، ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 11,9 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط ( 1128 الف طن خلال 4 اشهر مقابل 859,3 الف طن خلال نفس الفترة من 2018 ) وقطاع المواد الكميائية بنسبة 14,3 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 2,7 بالمائة.الانتاج الصناعي يتراجع بنسبة 3,4 بالمائة خلال شهر افريل 2019 تراجع حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2019 بنسبة 3,4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مدفوعا بالتراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 3,7 بالمائة وقطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 15,5 بالمائة وقطاع المستخرجات المنجمية .وتقلص الانتاج في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 0,7 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1,9 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 78,1 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 7,6 بالمائة وقطاع المواد الكميائية بنسبة 2,3 بالمائة .وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي، في المقابل، في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 3,7 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 0,4 بالمائة.