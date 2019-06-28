Radio Babnet Tunisie On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  

الانتاج الصناعي لتونس يتراجع 3,2 بالمائة مع موفي افريل 2019 مدفوعا بتقلص قطاع تكرير النفط وقطاعات اخرى

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - تراجع الإنتاج الصناعي لتونس ، الى حدود شهر أفريل 2019 ، بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بعدة تراجعات قطاعية بلغت 51,4 بالمائة بقطاع تكرير النفط وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الجمعة.

وربط المعهد ، في وثيقة الإنتاج الصناعي لشهر أفريل 2019 ، هذا التراجع بتقلص اداء قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 9,1 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10,7 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ المسجل في إنتاج زيت الزيتون.
وساهم تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 1,6 بالمائة و قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2 بالمائة و قطاع تكرير النفط بنسبة 51,4 بالمائة في مزيد تراجع الإنتاج الصناعي لتونس.


وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي ، في المقابل، ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 11,9 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط ( 1128 الف طن خلال 4 اشهر مقابل 859,3 الف طن خلال نفس الفترة من 2018 ) وقطاع المواد الكميائية بنسبة 14,3 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 2,7 بالمائة.

الانتاج الصناعي يتراجع بنسبة 3,4 بالمائة خلال شهر افريل 2019 تراجع حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2019 بنسبة 3,4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مدفوعا بالتراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 3,7 بالمائة وقطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 15,5 بالمائة وقطاع المستخرجات المنجمية .
وتقلص الانتاج في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 0,7 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1,9 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 78,1 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 7,6 بالمائة وقطاع المواد الكميائية بنسبة 2,3 بالمائة .

وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي، في المقابل، في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 3,7 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 0,4 بالمائة.

  
  
     
  
cadre-d5058700fd299b23d75fcc47e6620855-2019-06-28 18:14:45






0 de 0 commentaires pour l'article 184799



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali (1-1)
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الجمعة 28 جوان 2019 | 24 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:30 05:01 03:06
31°
 30° % 38 :الرطــوبة
تونــس 25°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2535°-2535°-2536°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    12976,9

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27094 DT        1$ =2,87791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   261,0 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561747015|184799 363|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires