ولاية صفاقس تتصدر قائمة الولايات المتفوقة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- تصدرت ولاية صفاقس قائمة الولايات المتفوقة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019، حيث حلت صفاقس 2 بالمركز الأول بنسبة 49.32 بالمائة، تليها المنستير بالمركز الثاني بنسبة 43.43 بالمائة، فصفاقس 1 بنسبة 43.01 بالمائة.وفي صفاقس 2 تمكن 1514 تمليذا من النجاح في الباكالوريا من جملة 3070 تلميذا، بينما ارتقى في امتحان الباكالوريا 2845 تلميذا في ولاية المنستير من جملة 6551 تلميذ، فيما اجتاز 2611 تلميذ امتحان الباكالوريا بنجاح في صفاقس 2 من جملة 6071 تلميذا.وحلت في المراكز الثلاث الأخيرة كل من ولايات تطاوين (21.80 بالمائة)، فقبلي (20.38 بالمائة)، وأخيرا القصرين (16.08 بالمائة).وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا هذا العام 31.96 بالمائة أي 40.385 تلميذ من جملة 126 ألفا و100 تلميذ أجروا الامتحان، وفق إحصاءات نشرتها وزارة التربية، اليوم الجمعة.وعلى مستوى التلاميذ أحرز التلميذ بالمعهد النموذجي باريانة ياسين الكناري على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.77، فيما تفوقت التلميذة آمنة بالنور بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس في شعبة العلوم التقنية بمعدل 19.58، يليها التلميذ حمدي القفصي بالمعهد النموذجي بالمنستير الذي أحرز على أعلى معدل بشعبة العلوم التجريبية بنسبة 19.53.