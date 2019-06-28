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ولاية صفاقس تتصدر قائمة الولايات المتفوقة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - تصدرت ولاية صفاقس قائمة الولايات المتفوقة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019، حيث حلت صفاقس 2 بالمركز الأول بنسبة 49.32 بالمائة، تليها المنستير بالمركز الثاني بنسبة 43.43 بالمائة، فصفاقس 1 بنسبة 43.01 بالمائة.


وفي صفاقس 2 تمكن 1514 تمليذا من النجاح في الباكالوريا من جملة 3070 تلميذا، بينما ارتقى في امتحان الباكالوريا 2845 تلميذا في ولاية المنستير من جملة 6551 تلميذ، فيما اجتاز 2611 تلميذ امتحان الباكالوريا بنجاح في صفاقس 2 من جملة 6071 تلميذا.

وحلت في المراكز الثلاث الأخيرة كل من ولايات تطاوين (21.80 بالمائة)، فقبلي (20.38 بالمائة)، وأخيرا القصرين (16.08 بالمائة).

وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا هذا العام 31.96 بالمائة أي 40.385 تلميذ من جملة 126 ألفا و100 تلميذ أجروا الامتحان، وفق إحصاءات نشرتها وزارة التربية، اليوم الجمعة.وعلى مستوى التلاميذ أحرز التلميذ بالمعهد النموذجي باريانة ياسين الكناري على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.77، فيما تفوقت التلميذة آمنة بالنور بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس في شعبة العلوم التقنية بمعدل 19.58، يليها التلميذ حمدي القفصي بالمعهد النموذجي بالمنستير الذي أحرز على أعلى معدل بشعبة العلوم التجريبية بنسبة 19.53.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 184798

Essoltan  (France)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 19h 35m |           
Flaubert disait :
QUI DIT OEUVRE , DIT SACRIFICE ...
Donc les résultats sont là pour justifier cette réussite acquise avec beaucoup de sacrifices .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 18h 50m |           
أرقام تستحق بصراحة التحليل المعمق في الفضائيات والاذاعات من عديد المختصين .ففي البلدان المتقدمة تدرس أسباب النجاح والتفوق والتميز والنبوغ وكذلك أسباب الفشل والاخفاق والخيبة والرسوب لا في التعليم وحسب بل في عدة ميادين .فالتقييم هو الدافع لاعتماد السبل الابداعية وتجنب المتاهات المغلقة .طبعا هذه فرصة لفتح ملف تعدد نماذج مناهج التعليم والفصل بين من يمتلكون نشاطا فائقا للفص الأيمن أو الأيسر من الدماغ أو
للعباقرة الذين يمتلكون نشاطا فائقا للفصين . وللتذكير فاليميني يتميز بالخيال والحدس والتصور وسرعة تقبل الأفكار ومندفع وانفعالي في حين أن اليساري فهو منطقي وعملي ومخطط ومحلل وتستهويه الحقائق المادية . يعني تحديد الأشخاص ذوي المعالجة التركيبية مقابل المعالجة التحليلية والمعالجة العشوائية مقابل المعالجة التسلسلية والمعالجة الرمزية مقابل المعالجة الحسية والمعالجة المنطقية مقابل المعالجة الحدسية
والمعالجة الشفهية مقابل المعالجة اللاشفهية والمعالجة الخيالية مقابل المعالجة الواقعية .وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية تتعالى الأصوات المطالبة بتنوع مناهج التعليم لمنح فرص النجاح للجميع من المتعلمين حسب نشاط جانبي أدمغتهم .

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 18h 46m |           
Bravo et nos encouragements pour les mieux classés et bonne chance pour les autres dans les sessions de rattrapage ou repêchage .



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali (1-1)
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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