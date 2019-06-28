الداخلية: 493 مُداهمة لعناصر تكفيريّة مُصنّفة، أسفرت عن إيقاف 25 شخصا محلّ تفتيش

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- قامت الوحدات الأمنيّة بكامل تراب الجمهوريّة بالتنسيق مع النيابة العمومية، خلال الليلة الفاصلة بين 27 و28 جوان 2019، ب 493 مُداهمة لعناصر تكفيريّة مُصنّفة، أسفرت عن إيقاف 25 شخصا محلّ تفتيش، "من أجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي أو تمجيد العمليات الإرهابية وممارسة نشاط محظور".وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة أن "الأبحاث ما تزال متواصلة في شأنهم".يُذكر أن عمليات المداهمة تندرج في إطار مجهودات الوحدات الأمنية المتواصلة، للكشف عن العناصر التكفيرية محل متابعة من قبل العدالة.