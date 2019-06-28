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اتحاد العمال المهاجرين يدعو التونسيين بالخارج الى العودة بكثافة الى تونس والمساهمة في دعم السياحة الداخلية وتنشيطها

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - دعا اتحاد العمال المهاجرين في بيان اليوم الجمعة التونسيين بالخارج الى العودة بكثافة الى تونس خلال الصائفة والمساهمة في دعم السياحة الداخلية وتنشيطها.

واستنكر الاتحاد العمليات الارهابية التي جدت امس الخميس بالعاصمة وبجبل عرباطة بقفصة، والتي تهدف الى المس من استقرار تونس وأمنها وترمي الى ارباك الوضع السياسي والاجتماعي، وعرقلة المسار الديموقراطي للبلاد وهي تستعد لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حسب نص البيان.


كما وجه نداء الى أصدقاء تونس وسياحها من أجل زيارة مدنها السياحية التي استعدت لاستقبالهم في اشارة قوية الى وقوف كل الشعوب والدول صفا واحدا في مقاومة افة الارهاب وتجفيف منابعه.

وجدد الاتحاد الدعوة الى كل من التونسيين والتونسيات والاطراف السياسية والاجتماعية الى التحلي بروح وطنية وانتصارية عالية من اجل التصدي الى الارهاب، والمحافظة على المشروع الديمقراطي للبلاد ودعم جهود القوات الامنية والعسكرية للمحافظة على امن تونس ومناعة أراضيها.

يذكر ان وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان امس الخميس عن وفاة عون أمن وإصابة آخرين عقب تفجيرين انتحاريين جدا بنهج شارل ديغول وقبالة ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالعاصمة تونس.

كما تعرضت محطة الارسال بجبل عرباطة بقفصة المؤمنة من قبل التشكيلات العسكرية في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة من صباح امس الخميس الى الرمي من قبل مجموعة ارهابية دون تسجيل اية اضرار بشرية او مادية، وفق وزارة الدفاع الوطني.
مود

  
  
     
  
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Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
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Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
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Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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