قرابة 32 بالمائة نسبة النجاح العام في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة وزير التربية حاتم بن سالم الذي قدم له نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا وقد بلغت نسبة النجاح العام 31.96 بالمائة فيما كانت في السنة الفارطة 29.88 بالمائة.
و قد شهدت شعبة الآداب ارتفاعا في عدد الناجحين حيث بلغ هذه السنة 21.82 بالمائة و التي لم تتجاوز في السنة الفارطة 12.26 بالمائة.
و قد شهدت شعبة الآداب ارتفاعا في عدد الناجحين حيث بلغ هذه السنة 21.82 بالمائة و التي لم تتجاوز في السنة الفارطة 12.26 بالمائة.
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:ahmedmabrouk (Luxembourg )
Sur: نقابة الصحفيين تستنكر نقل مراسلة قناة العربية لخبر وفاة رئيس الجمهورية وتدعوها إلى التثبت من مصادرها