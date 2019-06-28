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عمدة باريس في تصريح لإذاعة RTL الفرنسية : لا أشعر بالخطر في تونس أكثر من باريس و الشعب التونسي شجاع و لن يستسلم

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح لإذاعة rtl الفرنسية و الذي نشر تحت عنوان

Attentats en Tunisie : "Pas plus en danger en Tunisie qu'à Paris", dit Delanoë sur RTL

قال براتراند ديلانوي رئيس بلدية باريس السابق و الذي يقضي جزء من السنة في تونس في تعليقه على الهجوم الإنتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة التونسية و أسفر عن مقتل شرطي و إصابة ثمانية أشخاص بأن الشعب التونسي شجاع و يعيش تجربة صمود مع الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و الديمقراطية و الأمنية ،معتبرا أن الهجمات الإرهابية محدودة و أضاف برتراند ديلانوي قائلا "لا أشعر بالخطر في تونس أكثر من باريس فهذه الهجمات الإرهابية المعزولة لا تنفي النجاحات الأمنية التي حققتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب حيث لم تشهد البلاد منذ سنوات هجمات ارهابية نوعية "


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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